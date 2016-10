Wer macht es dem Nico-Team nach? Premiere im sechsten Tippwettbewerb: Erstmals gibt es einen Mannschaftssieg.

Der sechste Tippschein hatte es wahrlich in sich. Von den 14 ausgetragenen Spielen wurden lediglich zweimal acht richtig vorhergesagt und einmal neun. Da dies dem Nico-Team aus Obergoseln gelang, dürfen sich René Pohl, René Kießig, Jan Vatter und Sebastian Lormis über einen 25-Euro-Gutschein für das Sportangebot des WelWel in Döbeln freuen. Wir bitten die Gewinnermannschaft, die zudem die Führung in der Teamwertung übernommen hat, sich in der Sportredaktion des Döbelner Anzeigers zu melden unter der Telefonnummer 03431 719421. (DA)

Modus zum DA-Fußball-Tipp

Der Wettbewerb wird während der laufenden Saison analog dem Bundesligaspielplan durchgeführt. Die Sportredaktion wählt 15 Paarungen aus allen Spielklassen aus, die es zu tippen gilt. Spiele, die ausfallen, werden nicht gewertet. Die Spiele werden neben der Zeitungsausgabe ab sofort allwöchentlich im Internet unter unter http://www.sz-online.de/sachsen/regionalsport/doebeln veröffentlicht. Diese können kopiert werden und als Tipp (1=Heimsieg/0=Unentschieden/2=Auswärtssieg) per E-Mail an DA.Sport@ddv-mediengruppe.de geschickt werden. Bei Pokalspielen (P*) ist natürlich der Sieger zu tippen. Die Auswertung erfolgt in der jeweils folgenden Woche. Bei Punktgleichheit mehrerer Tipper oder Teams am Saisonspieltag entscheidet das Los über den Gewinn des 25-Euro-Gutscheins, diesmal bereitgestellt von Intersport Schmidt in Döbeln. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Gleiches gilt für die Gesamtwertung, in die allwöchentlich die richtigen Tipps aller Mitspieler und Teams eingetragen werden. Die zehn Erstplatzierten dieser Rangliste werden am Ende der Saison prämiert, der Fußballfachmann der Region zudem mit einem Pokal geehrt. Im Teamwettbewerb werden die fünf besten Mannschaften prämiert, der Sieger erhält einen Pokal. Bei Punktgleichheit ist eine Bonusrunde geplant. (DA)

*Teams sind unter Telefon 03431 719421/22 anzumelden und dürfen aus drei bis fünf Personen bestehen. Jeder Einzeltipper darf Mitglied in einem Team sein. Pro Team darf ein Tipp abgegeben werden.

Paarungen Tippschein Nr. 7

Hamburger SV - Eintr. Frankfurt

Hertha BSC - 1. FC Köln

RB Leipzig - SV Werder Bremen

FC Erzgebirge Aue - Union Berlin

FC Heidenheim - Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg - Chemnitzer FC

VfB Auerbach - 1. FC Lok Leipzig

Chemie Leipzig - Einheit Rudolstadt

VfB Zwenkau - FC Eilenburg

HFC Colditz - Döbelner SC

TSV Großsteinberg - Roßweiner SV

SV Ostrau 90 - Einheit Frohburg

Aufbau Waldheim - Alem. Geithain

Zschaitz/Ostrau II - Klinga-Ammels.

Roßweiner SV II - Hochweitzschen II

Paarungen senden an:

DA.Sport@ddv-mediengruppe.de

*Einsendeschluss: Freitag, 21. Oktober 18 Uhr (Zeitstempel E-Mail)

