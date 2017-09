Gut versorgt – und das ohne lange Wege Tierarzt Frank Düring hat in seiner Nebenstelle in Neustadt viel zu tun. Ein besonderer Service für Vier- und Zweibeiner.

Mischlingshündin Lilly hat es bei Michael Löser (links) richtig gut getroffen. Sie ist einer der Patienten, die zu Dr. Frank Düring in die Tierarzt-Praxisnebenstelle nach Neustadt gekommen sind. © Steffen Unger

Lilly, eine schwarz-weiße Mischlingshündin, wedelt aufgeregt mit ihrem Schwanz. Sie weiß, was jetzt kommt. Vor ihr steht Dr. Frank Düring. Der Tierarzt ist ihr vertraut. In seiner Klinik in Rennersdorf-Neudörfel bei Stolpen hat er Lilly sterilisiert. Jetzt kommt Herrchen Michael Löser mit ihr in die Praxisnebenstelle auf die Rosengasse in Neustadt zur Nachkontrolle.

Ein Service, den der Tierarzt zu bestimmten Sprechzeiten anbietet. Die Kundschaft auf zwei Beinen und die Patienten auf vier Pfoten finden das richtig klasse. „Das erspart mir und vor allem Lilly weite Wege und natürlich auch Zeit“, sagt Michael Löser. Zu Lilly und zu Dr. Düring hat er übrigens eine ganz besondere Verbindung. Die Hündin hat auf der Straße vor seiner Haustür gesessen. Michael Löser hat das Ordnungsamt informiert und das hat Lilly in die Tierklinik nach Rennersdorf-Neudörfel gebracht. Michael Löser hatte das erfahren. Nach drei Tagen saß Lilly nicht mehr vor der Haustür, sondern bei ihm im Wohnzimmer. Geschichten wie diese machen im Wartezimmer öfters die Runde. Die meisten Tierbesitzer kennen sich, kommen schon seit vielen Jahren in die Tierklinik nach Rennersdorf-Neudörfel. Dort operiert der Experte und führt auch die Feindiagnostik durch. Wer zur Grunddiagnostik kommt oder eben zur Nachkontrolle, der kann die Nebenstelle nutzen. Außerdem bekommen die Patienten hier auch die verschriebenen Medikamente.

Vor allem aus den ländlichen Gebieten wie Hinterhermsdorf oder Sebnitz kämen die Patienten. Viermal pro Woche. jeweils eine Stunde, bietet Dr. Düring die Sprechstunde an. Und sie wird gut genutzt. Schon kurz, nachdem er die Tür aufgeschlossen hat, füllt sich das Wartezimmer. Vor allem Hunde und Katzen sitzen geduldig neben ihrem Besitzer oder schauen neugierig aus Tragekörbchen. Einige von ihnen haben auch so eine Geschichte wie Lilly. Denn es ist nicht selten, dass die Tierklinik Fundtiere vermittelt. Und das werden offenbar immer mehr, wie auch Dr. Düring weiß.

Mischling Lilly hat es auf jeden Fall gut getroffen. Geduldig wartet sie noch den Fototermin ab. Der Tierarzt ruft den nächsten vierbeinigen Patienten auf. Im Wartezimmer ist inzwischen kein Platz mehr frei. Er könne in der Nebenstelle derzeit nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten. Falls es personaltechnisch möglich sein sollte, dann würde er diese auch gern erweitern.

Kontakt: Praxisnebenstelle Neustadt, Rosengasse 7: Montag: 10 bis 11 Uhr; Dienstag: 17 bis 18 Uhr; Mittwoch: 10 bis 11 Uhr; Donnerstag: geschlossen; Freitag: 10 Uhr bis 11 Uhr. Telefon: 03596 5081833; Telefon Tierklinik: 035973 2830

