Bauarbeiter sind an der Heinrich-Greif-Straße in Dresden-Räcknitz auf eine fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Rund 2 000 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Später als geplant konnte am späten Abend die Entschärfung der Bombe beginnen. weiter