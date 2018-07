Unterstützung für Rettungsschiff

Tausende demonstrierten am Sonnabend in Deutschland gegen die Asylpolitik der EU im Mittelmeer. In Sachsen unter anderem in Leipzig und Zwickau. Foto: dpa/Arne Dedert © dpa

Dresden/Berlin. Kettenreaktion in Orange: Tausende Demonstranten spazierten oder standen am Sonnabend auf der Straße, skandierten Parolen gegen die Asylpolitik der EU im Mittelmeer und viele trugen dazu orangefarbene Accessoires – als Symbol für die Schwimmweste. Vor wenigen Tagen erst hatte die Initiative „#Seebrücke“ via Twitter zu einer Demo aufgerufen gegen die Blockade-Praktiken der EU.

In fünfzehn Städten, unter anderem Berlin, Hannover, München, Bremen, Frankfurt, Zwickau und Leipzig zeigten Tausende Solidarität für die Crew und den Kapitän des Rettungsschiffes „Lifeline“. Die deutschen Hilfsorganisationen wie Sea Eye, Sea Watch und die akut betroffene Mission Lifeline aus Dresden machen Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür verantwortlich, dass das Rettungsschiff Lifeline tagelang mit Hunderten Flüchtlingen an Bord in keinen sicheren Hafen einlaufen durfte. Malta gewährte dann erst die Einfahrt nach Valletta, nachdem sich zuvor neun europäische Staaten bereit erklärt hatten, Flüchtlinge von der „Lifeline“ aufzunehmen. Deutschland zählte nicht zu den Ländern.

Nach der sechstägigen Odyssee durfte die Crew der „Lifeline“ zwar von Bord, doch unmittelbar nach dem Anlegen eröffneten die maltesischen Behörden ihre Ermittlungen gegen Kapitän Claus-Peter Reisch. Ihr Vorwurf: Das Schiff sei mit illegalen Papieren praktisch unter falscher Flagge gefahren. Das italienische Anwalts-team der „Lifeline“ weist die Anschuldigungen zurück und will seinerseits am kommenden Dienstag die bisherigen Zeugen befragen.

Für Kapitän Claus-Peter Reisch ist das der dritte Verhandlungstag vor Gericht. Gegen Zahlung einer Kaution befindet er sich zwar auf freiem Fuß, darf Malta aber nicht verlassen – er musste seinen Pass abgeben. Am Samstag organisierte er zusammen mit den bereits angereisten Mitgliedern der potenziellen siebten Rettungsmission eine eigene kleine Demo im Sinne der „Seebrücke“ vor dem Gericht in Valletta. Dabei gaben sich die „Lifeliner“ sehr zuversichtlich, dass das Retten im Mittelmeer schon bald wieder in Fahrt kommt.

Grund für den Optimismus liefert der nächste Spendenaufruf auf dem Portal Leetchi. Entertainer Klaas Heufer-Umlauf, vielen Fernsehzuschauern bekannt durch die Pro7-Show „Circus Halligalli“, initiierte die Aktion unter dem Titel „Jetzt retten wir! - #Civilfleet“.

Ziel sei es, mit dem gesammelten Geld ein eigenes Rettungsschiff zu chartern oder zu kaufen. „Solange unsere Schiffe in den Häfen blockiert werden, ist das die beste Lösung“, kommentierte Lifeline-Sprecher Axel Steier die neue Situation für die Seenotretter. Kommt es zum Chartern oder Kauf eines neuen Schiffes, sei das eine konzertierte Aktion aller Hilfsorganisation, so der Dresdner. Am ersten Tag der Sammlung spendeten bereits über 1 200 Menschen mehr als 51 000 Euro. Die Aktion läuft noch weitere 19 Tage.

Schon TV-Satiriker Jan Böhmermann initiierte vor etwa zehn Tagen die erste Sammlung zugunsten der „Lifeline“. Kurz vor der Ziellinie verzeichnet sein Aufruf „Rechtskosten für die ‚Lifeline‘-Besatzung“ 183 000 Euro, getragen von über 8 400 Spendern. (szo/stb mit dpa)

zur Startseite