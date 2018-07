Sozialwohnungsbau stagniert

Dresden. Sachsen steht beim sozialen Wohnungsbau in der Kritik. „Einmal mehr hat Sachsen einen traurigen Spitzenplatz inne – dieses Mal als Meister der Zweckentfremdung“, erklärte die Bundestagsabgeordnete Caren Lay (Linke) am Donnerstag. Anstatt Bundesmittel für die dringend notwendige Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu nutzen, setze die Landesregierung das Geld für andere Zwecke ein. Sachsen habe 2017 vom Bund 142 Millionen Euro für sozialen Wohnungsbau erhalten. Mit Rückstellungen von 2016 hätten sogar mehr als 169 Millionen Euro bereitgestanden. Aber nur etwa 109 Millionen Euro seien in Wohnraumförderung geflossen. Und selbst davon sei ein Teil verwendet worden, um Wohneigentum zu fördern. Die Zweckentfremdung der Mittel habe dazu geführt, dass Sachsen im Vorjahr nur 1 125 Sozialwohnungen gefördert habe. Allein in Leipzig, Dresden und Chemnitz fehlten mehr als 100 000 bezahlbare Wohnungen. Laut Lay war der Rückgang an Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren so groß wie in keinem anderen Bundesland.

Das Innenministerium hält die Kritik für unberechtigt und verwies auf den Gesamtbedarf des Wohnungsmarktes. Man fördere Sozialwohnungen nur in Städten mit einem nachweislichen Bedarf. Auf dem Lande liege die Leerstandsquote teilweise bei über 20 Prozent. (dpa)

