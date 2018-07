Schüler nach Busunfall zurück in der Heimat

Großröhrsdorf. Nach dem Busunfall auf ihrer Abschlussfahrt in Italien sind die betroffenen Abiturienten zurück in Sachsen. „Alle sind heute Morgen wohlbehalten angekommen“, sagte Ulrich Schlögel, der Leiter des Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasiums in Großröhrsdorf bei Radeberg, am Donnerstag. Die 60 Schüler waren mit einem Ersatzfahrzeug abgeholt worden. Die Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren sowie zwei Reiseleiter mussten eine Nacht länger als ursprünglich geplant in Rimini an der Adriaküste bleiben, nachdem ihr Doppeldeckerbus am Dienstagabend eine Brücke gerammt hatte. Drei der Teenager wurden dabei leicht verletzt. (dpa)

