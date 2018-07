Sachsen mit höchsten Ausgaben für Arzneimittel Die Barmer gibt hier jährlich über 800 Euro pro Kopf aus, in Bremen weniger als 500. Dafür gibt es zwei Gründe.

Berlin. Die Sachsen sind wieder mal Spitzenreiter – im negativen Sinne. Durchschnittlich 816 Euro pro sächsischem Versicherten musste die Barmer im vergangenen Jahr für Arzneimittel ausgeben. Zum Vergleich: In Bremen waren es lediglich 483 Euro pro Versicherten, wie aus dem neuen Gesundheitsreport der Barmer hervorgeht.

Auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern lagen die Arzneimittelausgaben 2017 über dem Durchschnitt. Allerdings gibt es dabei auch zwischen den Kassen deutliche Unterschiede: Nach Angaben der AOK Plus gab die Kasse im gleichen Jahr in Sachsen und Thüringen lediglich 580 Euro je Versicherten für Arzneimittel aus.

Für die deutlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland hat die Studie eine einfache Erklärung: die Altersstruktur der Versicherten. Demnach sind in Sachsen 37,3 Prozent der Barmer-Versicherten 65 Jahre oder älter. Das Durchschnittsalter liegt bei 51,2 Jahren – auch das ist ein Rekordwert. Weil Menschen mit zunehmendem Alter häufiger krank sind und oft auch unter mehreren oder schweren Erkrankungen leiden, steigt der Bedarf an Medikamenten.

Insgesamt gab Deutschlands zweitgrößte Krankenkasse im Jahr 2017 rund 5,5 Milliarden Euro für Fertigarzneimittel aus. Das ist ein Anstieg um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Medikamente, die Patienten aus eigener Tasche bezahlen, sind darin noch nicht enthalten. Der Effekt, dass eine immer kleinere Gruppe von Versicherten die Hälfte aller Arzneimittelausgaben auf sich konzentriert, verstärke sich immer weiter, heißt es in dem Report.

Die steigenden Ausgaben haben nur zu einem geringen Teil mit einer höheren Anzahl von Verordnungen zu tun. „Sie sind zu 85 Prozent auf höhere Preise der Arzneimittel zurückzuführen“, erklärte Professor Daniel Grandt, einer der Studienautoren, am Donnerstag in Berlin. Vor allem hochpreisige Onkologika – also Medikamente zur Krebstherapie – treiben die Kosten. Deren Preis liege häufig bei über 100 000 Euro pro Patient und Jahr. „Leider sind höhere Preise onkologischer Arzneimittel nicht gleichbedeutend mit einer größeren Chance auf Heilung oder längeres Überleben“, ergänzte Grandt.

Ausführlich untersucht die Studie die Risiken, die mit der gleichzeitigen Einnahme mehrerer Medikamente entstehen. Fehlende Informationen, Sprachbarrieren, unvollständige Medikationspläne und die Selbstmedikation – all das seien potenzielle Fehlerquellen. „Hier muss einer den Überblick behalten“, forderte Barmer-Chef Christoph Straub.

