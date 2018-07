Panik vor dem nächsten Schuljahr Oberschulleiter sollen eigenverantwortlich den Unterricht kürzen. Das Kultusministerium spricht von einem Versehen.

Wegen Lehrermangen droht in sächsischen Schulen Unterrichtsausfall. © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Das Schreiben schlug ein. Kurz vor Beginn der Sommerferien erhielten die Schulleiter der Oberschulen in der Region Chemnitz einen Brief des Landesamtes für Schule und Bildung. Der hatte es in sich. „Bezüglich des laufenden Einstellungsverfahrens muss ich Ihnen heute mitteilen, dass es voraussichtlich keine weiteren Einstellungen zum Schuljahresbeginn geben wird“, heißt es in dem Brief. Es gebe keine weiteren verfügbaren Bewerber mit Lehramtsausbildung oder Unterrichtserfahrung, die zum 1. August 2018 beginnen könnten. Neue Seiteneinsteiger könnten erst zum 1. November eingestellt werden. Sie stehen nach der dreimonatigen Einstiegsqualifikation ab 1. Februar 2019 für den Unterricht zur Verfügung.

Die Schulleiter sollen prüfen, ob der gesamte Grundbereich an ihrer Schule abgedeckt werden kann. Zum Grundbereich zählen alle Unterrichtsstunden, die laut geltender Stundentafel in der Oberschule gehalten werden müssen. Falls nicht, sollen die Schulleiter die äußere Differenzierung aufheben und eigenverantwortlich den Wahlbereich, Integrationsstunden oder Deutsch als Zweitsprache kürzen. „Sollte das nicht ausreichen, kürzen Sie bitte den Fachunterricht ein“, schreibt die stellvertretende Referatsleiterin. „Jedoch nicht in den Abschlussklassen und nicht mehr als zwei Stunden pro Klasse.“ Die Schulen sollen melden, ob es trotz Kürzungen noch offene Stunden gibt. Als Lösung plant das Landesamt Abordnungen von anderen Schulen: „Möglicherweise entsteht dann auch hier ein Minus.“

„Das ist die Bankrotterklärung der kultusministeriellen Personalpolitik“, sagt eine Oberschullehrerin. Die Verantwortung für anstehende Stundenkürzungen werde damit den Schulleitern zugeschoben. Mit so einer Herangehensweise sei auch für Eltern zu Schulbeginn kaum nachvollziehbar, wie viel Unterricht in welchen Klassen gekürzt wurde.

Das Kultusministerium widerspricht dem Landesamt. „Es gibt keine Anweisungen zu Kürzungen des Grundbereichs und der Aufhebung der äußeren Differenzierung an die Schulleiter der Oberschulen“, sagt Sprecherin Manja Kelch. Bei dem Schreiben des Landesamtes am Standort Chemnitz „handelte es sich um ein Versehen, das mit einem erneuten Schreiben am nächsten Tag zurückgenommen und korrigiert wurde“, so Kelch. Die anderen Regionalstellen in Zwickau, Dresden, Leipzig und Bautzen hätten nach Kenntnis des Kultusministeriums solche Schreiben nicht herausgegeben.

Das Einstellungsverfahren laufe „selbstverständlich“ weiter bis zum Schuljahresbeginn und teilweise auch darüber hinaus – wie in den vergangenen Jahren. Allerdings trifft die unausgewogene Bewerberlage den ländlichen Raum besonders hart. Mehr als die Hälfte der sachsenweit 828 Bewerber mit Lehramtsstudium will an einem Gymnasium arbeiten, zwei Drittel in Dresden und Leipzig. Für die 186 offenen Stellen in der Region Chemnitz haben sich nur 89 Personen beworben. 35 Lehrer werden dort an Oberschulen gebraucht, nur elf Bewerbungen gingen dafür ein. Dazu kommen noch 26 Seiteneinsteiger, die schon zum 1. Mai eingestellt wurden und Ende Juli ihre Qualifizierung abschließen.

Auch in den anderen Schularten sieht es nicht besser aus. 70 Stellen sind an den Grundschulen in der Region Chemnitz zu besetzen. 19 Lehrer haben sich dafür beworben, dazu kommen noch 36 Seiteneinsteiger. Für die 22 freien Stellen an Förderschulen gab es sogar nur drei Bewerber mit abgeschlossenem Lehramtsstudium. Sechs Seiteneinsteiger kommen dazu. An Gymnasien und berufsbildenden Schulen ist die Lage theoretisch ausgewogen – allerdings nur, wenn auch alle Bewerber tatsächlich eingestellt werden.

Damit so wenig Unterricht wie möglich ausfällt, prüft das Landesamt derzeit Abordnungen zwischen den Schularten, bestätigt das Kultusministerium. Sie werden vollzogen, „um Unterschiede in der Unterrichtsabsicherung auszugleichen“. Im vergangenen Schuljahr beschloss das Landesamt in mehr als 5 300 Fällen einen Einsatz an einer anderen Schule. 60 Prozent der Lehrer werden an Grundschulen abgeordnet, 1 094 sind an Oberschulen beschäftigt. Es ist möglich, dass ein Lehrer an mehreren fremden Schulen – etwa an einer Ober- und einer Grundschule – arbeitet.

