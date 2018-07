Jährlich zwei Milliarden Euro für Wissenschaft und Kunst

Studenten an der Universität Leipzig. © dpa/Jan Woitas

Dresden. Sachsen investiert künftig noch mehr in Forschung, Hochschulen und Kultur. Der Etat steigt erstmals auf über zwei Milliarden Euro jährlich, wie das Wissenschafts- und Kunstministerium in Dresden am Freitag mitteilte. Danach sind 2,091 Milliarden Euro für 2019 sowie 2,118 Milliarden Euro für 2020 vorgesehen - 4,7 und 6,1 Prozent mehr als in diesem Jahr. Damit sollen die Profilierung der Hochschulen gefördert, die Lehre weiterentwickelt, Forschung auf höchstem Niveau ermöglicht und für kulturelle Vielfalt in Städten und ländlichen Regionen gesorgt werden.

Mit rund 72 Prozent fließt das meiste Geld in die Hochschulen. 319 Millionen Euro sind in beiden Jahren für Ärzteausbildung, Forschung und Krankenversorgung an den Universitätskliniken geplant. In die Forschung vor allem an universitären Einrichtungen gehen fast 630 Millionen Euro. Unter anderem sollen fünf Fraunhofer-Institute saniert und ausgebaut werden.

Die Förderung von Kunst und Kultur erhöht sich von 217 Millionen Euro auf je rund 240 Millionen Euro. Dabei sollen die Kulturräume bei der Bezahlung der Beschäftigten kommunaler Theater und Orchester unterstützt und Mobilitätsprojekte gefördert werden. Erstmals seit Jahren kann wieder zusätzliches Personal für dringende Aufgaben wie die Digitalisierung eingestellt werden. Zudem stehen die nötigen Mittel für Bauvorhaben wie am Naturkundemuseum Görlitz bereit. (dpa)

