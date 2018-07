Islamistischer Terror: Eine Spur führt nach Riesa Ein Tunesier, der in der Stadt untergebracht war, hatte nicht nur mit dem Attentäter Anis Amri zu tun.

© Symbolfoto: Fredrik von Erichsen/dpa

Riesa. Eine Spur des islamistischen Terrors führt nach Riesa: Das geht aus den Ermittlungen des Bundeskriminalamts (BKA) hervor, wie die Tageszeitung Die Welt jetzt berichtete. Das BKA hatte schon ein Jahr vor dem Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt im Umfeld des späteren Attentäters Anis Amri ermittelt. Seinerzeit hatten die Fahnder zahlreiche verdächtige Telefonanschlüsse überwacht und abgehört. Darunter waren demnach auch mehrere Nummern, die dem einstigen Berliner Rapper Deso Dogg gehörten: Der Salafist mit dem bürgerlichen Namen Denis Cuspert war in Deutschland als islamistischer Prediger in Erscheinung getreten, bevor er sich in Syrien dem Islamischen Staat (IS) anschloss. Mehrfach hatte er mit Terroranschlägen in Deutschland gedroht.

Die Fahnder versuchten deshalb, seine Telefonate zu überwachen. Laut Welt klingelte am 8. Juli 2015 eines der irakischen Handys, die der einstige Rapper benutzte. Der ging zwar nicht ran, aber der Anruf alarmierte das BKA – und er kam aus Sachsen. Der Anrufer war Sabou S., ein 30-jähriger Asylbewerber aus Tunesien. Was brachte ihn dazu, einen weltweit gesuchten Terroristen zu kontaktieren? Ging es etwa um geplante Anschläge in Deutschland?

So geriet Sabou S. ins Visier der Fahnder. Glaubt man der Berichterstattung, war S. mit sechs weiteren Tunesiern – darunter ein späterer Freund von Anis Amri – per Boot übers Mittelmeer nach Italien gelangt und dann über die Schweiz nach Deutschland gekommen. Hier bezog der Tunesier erst eine Asylunterkunft in Karlsruhe, dann in Chemnitz und wohnte später in Riesa. Wo genau Sabou S., der mittlerweile nach Tunesien abgeschoben wurde, dort lebte, dazu schweigt das BKA. Man erteile „grundsätzlich keine personenbezogenen Auskünfte“, teilte eine Sprecherin am Freitag auf SZ-Nachfrage mit. Und gibt dann doch einen Hinweis: „Was die Unterbringung von Asylsuchenden in Deutschland betrifft, müssten Sie sich an die Ausländerbehörden wenden, die für die Unterbringung zuständig sind.“ Im Kreis Meißen ist das Landratsamt dafür zuständig. Das ließ eine SZ-Anfrage vom Freitagnachmittag zunächst allerdings unbeantwortet. (SZ/csf)

