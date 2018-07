Im Erzgebirgskreis bald kostenloses Surfen im Netz

Ich sehe das genauso wie Stefan. Schon heute ist es mir in Hotels und anderswo zu umständlich, mich erst in das meist nicht so vertrauenswürdige lokale WLAN einzuwählen, um meine Mails zu checken. Und die EU sorgt erfolgreich dafür, dass das auch hinter der Grenze nicht notwendig ist. Mag sein, dass es im Erzgebirgskreis Bürger mit prekären Mobilfunkverträgen und dafür umso größerem Datenhunger gibt, aber denen wäre anders sicher besser geholfen. Es wäre sicher auch mal interessant, wie gut solche WLAN-Dienste in Sachen Datensicherheit und Datenschutz aufgestellt sind. Viel wichtiger als WLAN-Abdeckung und hunderte MBit/s für jeden Hausanschluss wäre m. E. eine sichere Mobilfunkabdeckung auch in den entlegeneren Dörfern. Funklöcher sind für viele Bürger in Sachsen leider immer noch eine traurige Alltagsrealität.