Guten Tag, ich bin der Neue

Der Leipziger Zoo ist um einen Koala reicher. Zwei Jahre nach Oobi-Ooobi ist am Freitag Artgenosse Tinaroo ins Koala-Haus eingezogen. Das zweijährige Tier kam aus dem Zoopark Beauval in Frankreich nach Leipzig. Er wurde von dem französischen Tierpfleger Tom Collins in sein neues Zuhause gebracht. Weil Tinaroo genauso wie Oobi-Ooobi ein Männchen ist, werden die beiden getrennt voneinander gehalten. Denn Koalas sind Einzelgänger, beide zusammen würden sich nicht vertragen. Für die geplante Koala-Zucht in Leipzig fehlt nun weiterhin noch ein weibliches Tier. Das ist bislang allerdings nicht in Sicht. (dpa) Foto: dpa/Jan Woitas

