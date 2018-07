Frau schlägt auf Baumarktmitarbeiter ein

Meißen. Eine 31-Jährige hat in Meißen eine Bohrmaschine gestohlen und dann auf Mitarbeiter eines Baumarktes eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei in Dresden hatten die Männer den Diebstahl am Samstag beobachtet und wollten die Frau zu Rede stellen. Daraufhin ging sie auf die beiden los.

Sie konnten sie jedoch überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellte sich heraus, dass die Frau mit einem gestohlenen Schweizer Pass und einem angemieteten Auto unterwegs war, das sie nicht vertragsgemäß zurückgegeben hatte, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. (dpa)

