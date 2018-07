„Eine faire Perspektive“ Bis zum Jahr 2020 muss das Görlitzer Turbinenwerk eine schwarze Null im Neugeschäft schaffen. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser nennt das im SZ-Interview „machbar“.

Joe Kaeser – eigentlich Josef Käser – stammt aus Niederbayern und war zwischen 2006 und 2013 Finanzvorstand der Siemens AG. Seit dem 1. August 2013 ist er Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Der 61-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. © Nikolai Schmidt

Herr Kaeser, der Anlass Ihres Besuchs in Görlitz war eine Mitarbeiter-Versammlung. Welche Botschaft hatten Sie?

Dass mein Satz vom Januar – „Wir werden euch nicht alleinlassen und eine Perspektive für den Standort finden“ – ernst gemeint war. Seitdem wird an einem Konzept gearbeitet, nach dem künftig das weltweite Industrie-Dampfturbinengeschäft von Görlitz aus geführt wird. Alle sieben Werke weltweit werden nach Görlitz berichten. Wir glauben, das könnte gehen mit etwas Hilfe etwa beim Vertrieb. Denn hier gibt es wirklich sehr gute Leute. Von unserer Seite her könnte Görlitz am 1. Oktober 2018 starten – als weltweites Hauptquartier für industrielle Dampfturbinen. Aber das ist auch eine große Verantwortung, weil die Görlitzer Mitarbeiter jetzt selbst gestalten können. Wir haben ihnen die Türen geöffnet und den Weg frei gemacht, gehen müssen sie ihn jetzt selbst, auch in schwierigen Zeiten.

In Ihrer Mail an die Görlitzer SZ-Redaktion haben Sie dies als eine nicht leichte Aufgabe bezeichnet. Wo liegen die Herausforderungen?

Im Marktumfeld. Denn an der Kompetenz oder Innovationskraft der Mitarbeiter zweifle ich nicht. Die Märkte für kleinere Industrieturbinen in Amerika, lndien, China und Ostasien wachsen schwächer. Die Technologie der Industrie-Dampfturbinen hat niedrigere Eintrittsbarrieren als bei Hochleistungsdampfturbinen. Das heißt, Wettbewerber können schneller in diesen Markt eintreten. In Europa nimmt die Wettbewerbsintensität bei rückläufigem Markt sogar zu, etwa aus Tschechien heraus. Die Kunden sind zufrieden mit 100 Prozent Leistung und honorieren nicht mehr, dass unsere Turbinen zwar viel besser sind, aber auch teurer. Wenn man sich nicht mehr über Leistung differenzieren kann im globalen Markt, sondern den Preis, ist das die Herausforderung, der man sich stellen muss.

Ist der Aufbau des Hauptquartiers mit Investitionen und baulichen Veränderungen verbunden?

Das Managementteam hier muss sich bewusst werden, dass der Standort jetzt eine globale Perspektive hat. Wenn dafür Investitionen notwendig sind, ist die Geschäftsführung frei, diese so zu gestalten. Das Geld dafür muss dann hier auch verdient werden.

Bis wann muss der Standort gezeigt haben, dass er die Aufgabe bewältigt?

Die Aufgabe, die wir dem Team gegeben haben, ist, dass die Industrie-Dampfturbinen bis 2020 die Nulllinie im Neugeschäft schaffen müssen. Wir geben also keine große Gewinnmarge vor, sondern eine Nulllinie bis 2020. Das ist eine machbare und faire Perspektive.

Sie betonen stets die soziale Verantwortung, als Unternehmen für Beschäftigung zu sorgen, und haben auch das Ergebnis der Bundestagswahl als Elitenversagen kritisiert. Dann kamen wenige Wochen später die Schließungspläne für Görlitz. Wie passt das zusammen, können Sie das erklären?

Das ist in der Tat erst mal schwer zu verstehen. Erstens ist es in der Sache schon schwer, zweitens darf man die unterschiedlichen Interessenlagen und die Betroffenheit nicht unterbewerten. Der potenzielle Arbeitsplatzverlust ist eine existenzielle Frage und das in einer Region, die nicht gerade durch ein Überangebot an Industrieansiedlungen gekennzeichnet ist. Hinzu kommt die geografische Lage mit der Grenze zu Polen zwei Kilometer Luftlinie von hier. Dort gibt es eine Freihandelszone, wo jeder hinschaut und sich sagt, da drüben kostet es die Hälfte, vielleicht sogar weniger. Das hilft nicht gerade bei den Perspektiven. Aber das Dritte sind eben auch unternehmerisch-wirtschaftliche Aspekte.

Und wie fallen die aus?

Ambivalent. Das Kraftwerksgeschäft ist in den letzten vier Jahren um etwa 40 Prozent in der Menge eingebrochen und noch mal 30 Prozent im Preis. Stellen Sie sich einen Bäcker oder Metzger vor, der verkauft 40 Prozent weniger und das noch um 30 Prozent billiger. Da fällt das Überleben schwer. Der Bäcker oder Metzger wird sich entweder fragen, was soll das Ganze noch, oder wie kann ich reagieren. Das ist bei Siemens im Prinzip genauso. Der große Siemens-Konzern steht zwar so erfolgreich da wie nie zuvor, aber nicht wegen der Kraftwerksparte, sondern weil wir in der Automatisierung viele Jahre Milliarden für Wachstumsfelder ausgegeben haben und jetzt in diesem Bereich hervorragend aufgestellt sind. Auch die erneuerbaren Energien sind attraktiv, und in der Medizintechnik sind wir sehr erfolgreich. Deshalb konnten wir mit dem Einbruch im Kraftwerksgeschäft auch eine Weile leben. Im Turbinen-Neugeschäft machen wir deutlich dreistellige Millionenverluste, dafür läuft der Service stabil – auch mindestens für die nächsten 18 bis 24 Monate. Dennoch könnte das Service-Geschäft in Zukunft schwieriger werden, wenn wir weniger neue Turbinen verkaufen. Da stellt sich die Frage, nehmen wir die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich hart arbeiten und sich echt einsetzen für die Firma, einfach mit? Und verdienen dann im Jahr statt sechs Milliarden Euro einfach viel weniger. Das kann man machen, aber ist das sozial gerecht, wenn wir damit letztlich die Innovationskraft und Wirtschaftlichkeit – und damit die Arbeitsplätze – der anderen erfolgreichen Sparten gefährden?

Was ist also Ihrer Ansicht nach sozial gerecht?

Ich bin der Meinung, dass Unternehmen die Verantwortung haben, nicht gleich beim ersten Windstoß die Segel zu streichen und Menschen vor die Türe zu setzen. Wenn Firmen innovationsschwach sind und sich im Wettbewerb nicht mehr durchsetzen können, dürfen sie das nicht zuerst auf die Mitarbeiter abwälzen, da muss das Management zuerst gehen und Verantwortung übernehmen. Aber wenn die Nachfrage dauerhaft wegbricht, ist es aus meiner Sicht sozial unverantwortlich, nichts zu tun, weil man damit letztlich die anderen Unternehmensteile auch gefährdet. Deshalb sage ich immer, ich will sozial gerecht sein, die Langfristigkeit ist mir wichtig, nicht der kurzfristige Profit, aber wir können den Schwachen nur helfen, wenn wir stark sind und auch stark bleiben. Wer das mit Arbeitsplatzvernichter und Neo-Kapitalist übersetzt, macht es sich zu einfach!

Trifft Sie das persönlich?

Ja natürlich – vor allem, weil die Realität, also die Fakten, ganz anders ist: Wir haben vergangenes Jahr weltweit 35 000 Menschen neu eingestellt, davon in Deutschland 5 400. Die Zahlen werden 2018 ähnlich sein. Arbeitsplatzvernichter mag eine schicke Demo-Schlagzeile sein. Aber die Fakten sind anders. Wo wir versagt haben, und zwar alle Sozialpartner, ist in der Kommunikation. Wenn wir jedes Jahr bis zu 5 000 Menschen in Deutschland einstellen, also etwa 12 000 bis 15 000 in den nächsten drei bis vier Jahren, dann sollten wir uns nicht öffentlich bekriegen, ob der Verlust von circa 3 000 richtig oder falsch ist. Stattdessen sollten wir doch zusehen, wie wir die neuen Chancen für möglichst viele der vom Jobverlust bedrohten Mitarbeiter nutzen und eine neue Perspektive finden können. Diese Diskussion ist völlig untergegangen. Da müssen wir besser werden, denn wenn wir über Industrie 4.0 und Elektromobilität sprechen, dann werden wir uns mit Strukturveränderungen in der Welt befassen müssen. Wenn alle Autos elektrisch fahren, mag das wunderbar sein für die Lebensqualität, aber es werden Tausende Arbeitsplätze wegfallen. Davor kann man nicht die Augen verschließen und sagen, da gehen wir auf die Straße und kämpfen. Gegen wen denn? Gegen die Elektromobilität oder gegen Menschen, die eine saubere Umwelt wollen?

Aber warum lag nicht zuerst das Konzept für Görlitz auf dem Tisch, sondern der Schließungsplan?

Die geordnete Kommunikation wurde uns leider aus der Hand genommen. Es gab Indiskretionen, und die Schlagzeilen von Massenentlassungen haben uns kalt erwischt. Bevor wir über ausgereifte Konzepte reden konnten, waren die Titelseiten schon voll. Dadurch ist uns die Möglichkeit zum konstruktiven Dialog praktisch entglitten. Daraus muss man lernen. Wir hätten vielleicht stärker kommunizieren müssen, dass wir zwar Jobs verlieren, aber gleichzeitig viel mehr neue Leute einstellen.

Die Stellen dürften anderswo entstehen. Das hilft nicht den Menschen in der Oberlausitz, die um ihre Jobs bangen. Wie macht man sie fit für die moderne Industriewelt?

Man muss erst Perspektiven beschreiben und dann die Menschen gezielt dafür fortbilden. Deshalb ist es schon wichtig, dass die Politik auch Industrieansiedlungen fördert und dann dafür die Menschen ausgebildet werden. Die Nähe zu Polen schürt auch Ängste und Vorbehalte, wenn es um Arbeitsplätze geht. Aber wir bei Siemens sehen das aus einer größeren Perspektive. Für mich sind Siemens-Mitarbeiter in Deutschland, China, den USA und überall auf der Welt gleich wichtig. Wir sind ein internationaler Konzern, und uns ist das internationale Geschäft wichtig. Wir haben 2017 in Deutschland keine einzige Industriedampfturbine verkauft. Wovon nicht nur Siemens, sondern ganz Deutschland lebt, ist das Ausland. Der Export und Kunden aus dem Ausland sichern unseren Wohlstand. Ich habe an den Gesichtern gesehen, als ich das klarstellte, das hat nicht jedem hier gefallen. Aber die Welt ist heute unser Zuhause.

Nun sind die Görlitzer durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Hat bei der Entscheidung, Görlitz eine Chance zu geben, auch die große Demonstration von mehr als 7 000 Menschen am 19. Januar eine Rolle gespielt?

Nein. Mit Druck und Eskalation der öffentlichen beziehungsweise politischen Empörung schafft man gar nichts, außer eine Verhärtung der Fronten auf Kosten der Schwächsten. Dann wäre das Rezept einfach: Wer am lautesten schreit, bekommt, was er will. Damit kann man uns nicht unter Druck setzen. Die Fakten ändern sich ja nicht. Es ging darum, zu analysieren, wie ernst das Problem ist unter Einbeziehung des sozialgesellschaftlichen Umfeldes und was man machen kann, Perspektiven des Ausgleichs zu finden.

Meinen Sie damit das Argument, ein Aus für das Görlitzer Werk stärkt die AfD?

Also, wenn Strukturschwäche und AfD-Aufschwung miteinander einhergehen sollen, dann frage ich mich, warum hat eigentlich die AfD in Bayern und Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl am stärksten zugelegt? Da muss es offensichtlich noch andere Aspekte geben als nur Strukturschwäche, denn die ist in Süddeutschland gering. Deshalb finde ich diese Debatte ziemlich unsinnig. Die Frage war, was gibt es in Görlitz noch an Industrie und wie ist Siemens präsent. Da ist die Situation hier anders als beispielsweise in Leipzig oder Erfurt, wo wir noch mal viele Mitarbeiter ein paar Straßen weiter haben. Oder wenn wir in Metropolregionen wie z.B. Erlangen/Nürnberg 300 von rund 37 000 Arbeitsplätzen verlieren, wird sich doch für diese 300 Betroffenen in der Region etwas finden lassen. Deshalb habe ich auch diese Sachverhalte einzeln betrachten lassen.

Sie hatten auch ein „Industriekonzept Oberlausitz“ vorgeschlagen. Ist das jetzt vom Tisch?

Das ist ein Thema zwei Ebenen über Siemens. Ich habe immer wieder deutlich gemacht, dass wir als Unternehmen auch hier einen Beitrag leisten werden. Wie der aussehen kann, ist offen. Er kann von einer stärkeren Hochschulförderung in Zittau bis zu industriellen Technologieansiedlungen reichen. Wir reden so oft über -Reduzierung, Kohleausstieg und Arbeitsplätze – das sind konkurrierende Themen. Im realen Leben muss man Lösungen finden, wie man diese Dinge zusammenbringt. Das ist jetzt Aufgabe der Bundesregierung und der Landespolitik. Sie muss einen geordneten Weg des Kohleausstiegs finden, der Härten vermeidet, aber gleichzeitig auch Perspektiven schafft, was künftig kommen kann.

Nun soll eine Kommission einen Plan für den Kohleausstieg vorlegen. Kritiker werfen der Regierung vor, dass sie damit das Handeln von sich wegschiebt. Teilen Sie diese Kritik?

So einfach ist das nicht. Es geht um 15 000 Arbeitsplätze, also um 15 000 Familienschicksale. Aber es gibt auch den wichtigen Aspekt der Kohlendioxidreduktion. Wir kritisieren die verschmutzte Luft, machen Städte dicht für den Autoverkehr, wollen aber kein einziges Kohlekraftwerk abschalten? So unglaublich wichtige sozioökonomische und gesellschaftliche Themen dürfen nicht politisiert werden, sonst kommen sie nie auf einen grünen Zweig. Man hat an der fürchterlichen Flüchtlingsdebatte der letzten Tage gesehen, wie populistische Verbissenheit die Spaltung im Land weiter vorantreibt, und man hat das gute Ansehen Deutschlands in der Welt riskiert. Der geordnete Kohleausstieg ist eine große Aufgabe, an der sich Deutschland messen lassen muss. Es muss endlich ein Konzept entwickelt werden, das Antworten gibt auf Fragen wie: Welche neuen Technologien können angesiedelt werden? Was braucht man dafür an neuen Berufszweigen und Umschulungsmaßnahmen? Wie viele Menschen gehen bis dahin in Rente? Da sollten wir eigentlich alle mitarbeiten, anstatt die Kommission zu kritisieren.

Hat Sachsen eine Chance, ein Cluster für Speichertechnologien hier in der Region aufzubauen?

Da gibt es natürlich viele Bewerber. Jeder möchte ein Bestandteil der Zukunft sein. Tesla hat sich erst kürzlich wieder geäußert, gern in Deutschland eine Gigafabrik bauen zu wollen. Ich glaube schon, dass Batteriespeicher oder Speichertechnologien für erneuerbare Energien eine logische Weiterentwicklung des fossilen Energieclusters sein könnten.

Wäre eine Sonderwirtschaftszone ein geeignetes Instrument, um den Aufbau eines solchen Clusters zu erleichtern?

Solche Zonen sind weltweit ein Instrument, um wirtschaftliche Entwicklungen zu beeinflussen, auch durch Steuervergünstigungen und Ähnliches. Als Anschub ist das durchaus eine Option. Aber es braucht ein tragfähiges Konzept, wie es danach weitergeht. Und man muss auch sehen: Wenn Deutschland hier so eine Zone einrichtet und die Firmen kommen, werden die Franzosen oder Niederländer sagen, dann machen wir auch eine. Am Ende haben wir einen Wettbewerb von Sonderwirtschaftszonen. Deshalb halte ich solche Zonen langfristig nicht für tragfähig.

Das Gespräch führten Nora Miethke und Tilo Berger.

zur Startseite