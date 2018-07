21-Jähriger fährt gegen Baum

Cunnersdorf. Ein 21-Jähriger ist in Cunnersdorf vermutlich betrunken gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Dresden war er in der Nacht zum Samstag mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Der Wagen überschlug sich mehrfach.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei teilte am Sonntag mit, es gebe Anhaltspunkte, wonach der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine erste Prüfung durch einen Atemalkoholtest sei jedoch nicht möglich gewesen. (dpa)

zur Startseite