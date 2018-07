Zwölf Demos und ein Lifeline-Lied Das Wochenende steht im Zeichen der privaten Seenotrettung: Weil die gerade nicht mehr stattfindet, demonstrieren Menschen in ganz Deutschland für die „Lifeline“ und Co, denen Dresdner Künstler jetzt einen Song widmeten.

Künstler-Idylle auf dem Campingplatz: links die beiden Filmer, rechts das Musikanten-Trio. © BEATrix

Dresden. Leipzig oder Berlin? Axel Steier vom Verein Mission Lifeline überlegt noch, zu welcher Demo der „Seebrücken Bewegung“ er morgen fährt - oder doch daheim in Dresden bleibt bei der Familie. Die vergangenen vierzehn Tage zählen zu den turbulentesten in seinem Leben und der Prozess auf Malta geht am kommenden Dienstag in die dritte Runde. Dort steht Lifeline-Kapitän Claus-Peter Reisch weiter vor Gericht. Der erste Tag diente primär dem Verlesen der Anklage, am zweiten Verhandlungstermin diesen Donnerstag lud die Staatsanwaltschaft ihre Zeugen vor.

Da die privaten Seenotretter verschiedenster Organisationen kollektiv auf Malta festsitzen, weil ihnen das Auslaufen untersagt ist, mobilisierte die „Seebücke Bewegung“ in Deutschland kurzerhand eine Soli-Demo-Welle. Bis zum Freitagabend haben sich Initiativen in zwölf Städten gefunden, die sich am Samstag beteiligen wollen: Berlin, Bremen, Frankfurt, Gießen, Hannover, Heidelberg, Leipzig, München, Tübingen, Ulm, Wetzlar und Zwickau. „Die Aktionen werden übrigens fast immer von Privatpersonen initiiert. Vielen Dank für euer Wahnsinnsengagement!“ schrieben die Macher via Twitter.

Und einen passenden Soundtrack mit dem Titel „Mission Lifeline“ gibt es auch noch dazu. Das Trio BEATrix aus Dresden veröffentlichte am Freitagnachmittag auf Youtube sein Erstlingswerk.

Das Lied sei all den vielen Menschen gewidmet, die sich gegen rechtspopulistische Anfeindungen wehren müssen, sagte Sängerin Estrés vor der Premiere des Songs. An ihrer Seite rappen die in der Dresdner Hip-Hop-Szene bekannten Micromahn und Paliwo. Den Beat schenkte ein befreundeter Musiker, das Video entstand unter Mitwirkung vieler Helfer im Studio des Jugendtreffs Spike in Alt-Strehlen. Am Samstag könnte das Lied dann bundesweit bei den "Seebrücke"-Treffen für Furore sorgen.



Das gelang Jan Böhmermann bereits vor einer Woche mit dem Start der Sammelkampagne Rechtskosten für die „Lifeline“-Besatzung auf der Spenden-Platform Leetchi. Die Aktion endet am Montag, bis Freitagnacht brachten dort über 8 000 Spender an die 172 000 Euro zusammen, um später die Anwaltskosten der „Lifeline“ zu begleichen.



Und bleibe etwas Geld übrig, so solle das weiter für die Rettung eingesetzt werden, erzählte der TV-Satiriker in einem Video auf seinem Youtube-Kanal:

Denn die Crew für die siebte Mission steht schon bereit. Samt einem neuen Kapitän, denn nach den Strapazen des Prozesses will Claus-Peter Reisch ganz dringend heim zu seiner kranken Mutter und zu seiner Freundin. Mit dem Zwangsaufenthalt hatte vor der Mission niemand gerechnet. Und Axel Steier vom Dresdner Verein Mission Lifeline bleibt optimistisch, dass es noch zu einer siebten Mission kommen wird: "Alle privaten rettungs-organisationen arbeiten augenblicklich an einer gemeinsamen Lösung", sagt er.

