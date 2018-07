Zwei Landesmeistertitel nach Riesa geholt

Lisa Kamowski vom SC Riesa, die für das Team Zweirad Weser startet, bei der Abfahrt in Altenberg. Dort fand am Wochenende die Landesmeisterschaft statt. Foto: privat © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Sportler des SC Riesa sind am Sonntag mit zwei Landesmeistertiteln und souveränen Ergebnissen der Tagesgesamtwertung Haibike-Rookies-Cup im Bereich Mountainbike aus Altenberg nach Hause gekommen. Die Strecke war nicht nur durch die Zick-Zack-Absperrung entlang des Skiberges ein Blickfang, sondern auch technisch und konditionell anspruchsvoll. Oben angekommen, ging es weiter über Wurzeln und Abfahrten, bei denen sich die Spreu vom Weizen trennte. Viele Sportler der Vereine wie dem Dresdner SC, SC Riesa oder dem SSV Mounty Altenberg haben dafür gesorgt, dass die Starterfelder der Klassen von unter neun Jahren bis über 50 Jahren gut gefüllt waren. Team-Trainer Ronald Weser belegte in seiner Altersklasse den ersten Platz und konnte sich wie Teammitglied Lisa Kamowski, die auch in ihrer Altersklasse siegte, auf das oberste Treppchen stellen.

Aber auch in der Tageswertung des Haibike-Rookies-Cup, eine Rennserie für den Nachwuchs in Mitteldeutschland, konnte das Team Zweirad Weser Riesa Erfolge einfahren: Lisa Kamowski belegte auch hier Platz eins, Maximilian Weser und Ole Osang beendeten den Wettkampf mit einem vierten und 13. Platz. (lk)

