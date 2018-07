Zwei deutsche Tipper knacken 90-Millionen-Euro-Jackpot

Helsinki/Münster. Der 90-Millionen-Euro-Jackpot ist nach 15 Wochen von zwei Spielern in Deutschland geknackt worden. Unabhängig voneinander hatten sie richtig getippt – jeweils 45 Millionen Euro gehen nach Hessen und Sachsen-Anhalt.

Die beiden Tipper – oder Tippgemeinschaften – hatten auf die richtigen Zahlen 2-7-24-38-45 plus die zwei Zusatzzahlen 5 und 8 gesetzt. Die Zahlen wurden am Freitagabend im finnischen Helsinki gezogen. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Dort steht die Jackpot-Chance bei 1 zu 140 Millionen.

Nach Angaben einer Sprecherin von Lotto-Hessen gab der Gewinner aus Hessen den Spielschein mit zwei ausgefüllten Kästchen nur vier Stunden vor Annahmeschluss in einer Frankfurter Lotto-Verkaufsstelle ab. Der Tipper bezahlte 4,50 Euro – und verzehnmillionenfachte seinen Einsatz. Laut Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt spielte der Gewinner aus Sachsen-Anhalt vier Tipps zu je zwei Euro. Auch über diesen frischgebackenen Multimillionär war zunächst kaum etwas zu erfahren. Nur so viel: Er oder sie habe den Tippschein in einer Annahmestelle im Süden des Bundeslandes abgegeben.

Die internationale Lotterie Eurojackpot wird in 18 Ländern angeboten. Zuletzt neu hinzu kam im September Polen. Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum fünften Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht.

In den teilnehmenden Lotto-Nationen wurden zur Ziehung am Freitag mehr als 42,5 Millionen Tipps abgegeben. Doch nur die beiden deutschen Gewinner lagen richtig und tippten sowohl alle 5 aus 50 Gewinnzahlen als auch die 2 aus 10 Eurozahlen richtig.

Zusätzlich zu den beiden deutschen Multimillionären gab es 24 Fast-Millionäre mit jeweils 999 914,60 Euro. 13 von ihnen kommen aus Deutschland. (dpa)

zur Startseite