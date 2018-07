Zverev trotzt Magen-Darm-Infekt

Als das Adrenalin in Alexander Zverevs Körper schoss, war die Übelkeit vergangen. Noch beim Warmspielen hatte der von einem Magen-Darm-Virus geschwächte Deutsche daran gedacht, die Fortsetzung seines Zweitrundenduells in Wimbledon abzusagen. Beim 1:2-Satzrückstand gegen Taylor Fritz aus den USA sprach wenig für ihn. Doch er verwarf die Idee und kämpfte sich nach einem beeindruckenden Comeback des Willens in Runde drei. „Ich habe mir gesagt: ‚Wenn ich mich schlecht fühle, spiele ich einen Satz. Wenn ich mich gut fühle, spiele ich zwei‘“, sagte der 21-Jährige, nachdem er seinen 20-jährigen Gegner mit 6:4, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 besiegt hatte. (sid)

zur Startseite