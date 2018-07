Zu den Laichplätzen der Kreuzkröte

Das Museums der Westlausitz Kamenz lädt am Samstag, dem 14. Juli, um 10 Uhr zu einer Amphibien-Exkursion nach Bärwalde ein. Es geht zu den Laichplätzen der Kreuzkröte. Sie ist eine Pionierart, die neu entstandene Kleingewässer in offenen Landschaften oft als erste Amphibien-Art besiedelt. Die lauten nächtlichen Rufe der Männchen helfen ihnen, die Weibchen zu diesen Tümpeln zu locken. Diese sind oft frei von Pflanzen und trocknen in den Sommermonaten nicht selten wieder aus. In der Oberlausitz sind Kreuzkröten in den sandigen Heiden und Tagebaufolgelandschaften zu finden. Letztere sollen Ziel der Exkursion sein, die von Herbert Schnabel vom Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft geleitet wird. Ein Unkostenbeitrag von 5 Euro für Erwachsene (3 Euro ermäßigt) wird erhoben. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung unter 03578 78830 bekanntgegeben. (red/rgr)

