Zeitplan steht für Neumarkt-Umbau Nachdem der Freitaler Stadtrat für die Arbeiten gestimmt hat, wurden nun die Details des Vorhabens bekannt gegeben.

Der Freitaler Neumarkt wird umgebaut. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Der geplante Umbau des Freitaler Neumarktes wird etwas mehr als drei Monate dauern. Die Arbeiten sollen am 10. September beginnen und kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, beendet sein. Das hat die Stadt bekannt gegeben. In seiner Sitzung im Juni hatte der Stadtrat den Weg für den Umbau, der rund 850 000 Euro kosten soll, frei gemacht.

Vorgesehen ist, dass der Parkplatz insgesamt schmaler, aber dafür ein Stück in Richtung Windberg wächst. Die Zahl der Stellplätze steigt von derzeit 120 auf 141. Der unebene Asphalt, auf dem sich bei Regen zahlreiche Pfützen bilden, wird komplett ausgetauscht. Auch den Regenwasserkanal unter dem Platz sowie die Laternen lässt die Stadt erneuern. Entlang des benachbarten Ärztehauses entsteht ein Fußweg mit drei Taxiständen.

Die im vergangenen Jahr gepflanzte Baumreihe auf der von der Dresdner Straße aus gesehenen linken Platzseite wird durch einen Fußweg, Bänke und Beete ergänzt. Auf der rechten Seite des Platzes sollen neue Bäume gepflanzt werden – insgesamt 16 Stück.

zur Startseite