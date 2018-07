Zehn Tipps für Daheimgebliebene

Auf dem Esel reiten Ein ganz besonderes Erlebnis bietet sich Ferienkindern im Eselnest auf der Eisenberger Straße. Zum Ende der schulfreien Zeit lädt der Verein vom 5. bis 10. August zum Feriencamp ein. Geplant sind gemeinsame Radtouren in die schönsten Bäder der Umgebung, abendliches Lagerfeuer, Spielabende, Kochen über offenem Feuer sowie Töpfern und Schmieden. Auch die Arbeit mit den Eseln darf natürlich nicht fehlen. Zudem campen die Abenteurer auf dem Gelände in Pieschen. Für das Angebot müssen Eltern allerdings 120Euro zahlen. Wer es günstiger haben möchte, findet im Sommerferienplan des Vereins aber einige Veranstaltungen.

Lieblingsfilm schauen

Zum ersten Mal können in diesem Jahr auch kleine Zuschauer bei den Filmnächten am Elbufer ihre Lieblingsstreifen sehen. Die normalen Filmstarts bei Anbruch der Dunkelheit sind für viele Kinder zu spät. Deswegen hat der Veranstalter nun die Reihe „Familienkino“ eingeführt. Bis Ferienende am 12. August werden um 17.30 Uhr Kinderfilme gezeigt. So flimmert am Montag „Free Willy“ über die Leinwand, am Mittwoch ist „Räuber Hotzenplotz“ zu sehen. Möglich macht das eine kleinere LED-Leinwand, auf der auch bei Sonnenschein geschaut werden kann.

dresden.filmnaechte.de