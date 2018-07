Wohnhaus durchsucht und Motorrad gestohlen

Am Dienstag erfuhr die Polizei von einem Einbruch, der irgendwann in den zurückliegenden zehn Monaten in Bernsdorf geschehen ist. Der Bewohner eines Hauses an der Akazienstraße war längere Zeit nicht zu Hause. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass eingebrochen worden war. So fehlten ein Fernseher und ein Motorradhelm. Aus der Garage stahlen die Diebe zudem eine rote Kawasaki ZX 600 E, die auf das amtliche Kennzeichen KM F 435 angemeldet war. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 8 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem zwölf Jahre alten Motorrad wird international gefahndet. (tk)

