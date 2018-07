Wochenendausklang mit Orgel

In der Waltersdorfer Kirche spielt am Sonntagabend der Kantor. © Matthias Weber

Waltersdorf. Am Sonntag, 19.30 Uhr, findet in der evangelisch-lutherischen Kirche an der Hauptstraße in Waltersdorf eine Orgelvesper statt. Es spiel Kantor Michael Tittmann. Der Eintritt ist frei.

Diese und viele weitere Veranstaltungen bietet der www.sz-veranstaltungskalender.com.

zur Startseite