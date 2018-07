Wo Sachsens größte Ü30-Party steigt Im Oberlichtenauer Schlosspark werden Zelte, Podeste und eine große Bühne errichtet. Am Sonnabend wird gefeiert.

Die Bühne vor dem Schloss soll optisch in diesem Jahr noch mehr hermachen, heißt es vonseiten der Veranstalter Thomas Träber und Mirko Reinhardt. Die Tanzfläche sieht man auf dem Foto bereits.

Auch Gerüstbauer Dirk Gneuß (46) ist im Schlosspark Oberlichtenau zugange – beim Aufbau der vielen Sitzmöglichkeiten und Podeste. Hier findet die Ü30-Party statt.

Oberlichtenau. Zum neunten Mal wird sich an diesem Sonnabendabend der Schlosspark in Oberlichtenau gut füllen. Denn die Ü30-Partyreihe hat mittlerweile Kultstatus in Sachsen. Von überall her kommen die Gäste und genießen den Abend im wunderschön hergerichteten Schlosspark.

Für die beiden Veranstalter Thomas Träber und Mirko Reinhardt heißt es seit einer Woche Schwerstarbeit. „Unsere Vorbereitungen laufen natürlich schon das ganze Jahr. Aber jetzt heißt es, mit unserem tatkräftigen Team vor Ort anzupacken und den Schlosspark in eine partytaugliche Location zu verwandeln“, sagt Träber. Und damit es den Gästen aus nah und fern gefällt, ziehen die beiden Kamenzer Organisatoren alle Register. Ob angeleuchtete Bäume, ein farbenfrohes Schloss direkt vor der Hauptbühne oder zahlreiche Podeste und Sitzmöglichkeiten inmitten einer schönen Parklandschaft. „Wir wollen die Leute nicht nur mit super Musik unterhalten, sondern ihnen auch einen schönen Abend mit der Location an sich bieten. Wenn die optisch etwas hermacht, ist die Stimmung gleich nochmals besser“, so die Veranstalter. Und so hieß es über eine Woche lang schaffen – bei 30 Grad in der Sonne und wohl nur knapp drunter im Schatten. „Wir haben in diesem Jahr drei verschiedene Tanzbereiche, welche den gesamten Musikgeschmack von jung bis alt abdecken“, erklärt Thomas Träber. So wird es zwei offene Zelte geben. In einem gibt es Livemusik von der bekannten und beliebten Band Müllermugge. Im zweiten Zelt im Park wird es für alle Liebhaber der Musikhits ab den 90ern und aktuellen Titeln heiß hergehen – und auf der großen Bühne vor dem beleuchteten Schloss gibt es 80er-Pop und Discofox bis in den Morgen. „Wir haben dieses Jahr eine runde Bühne direkt vor dem Schloss, welche optisch nochmals einen im Vergleich zu den letzten Jahren drauf setzt“, freut sich Thomas Träber.

Spektakuläres Feuerwerk

Als Stargast an dem Abend ist Steffen Heidrich als Roland Kaiser Double vor Ort und wird mit seiner fast klanggleichen Stimme die besten Hits von Roland Kaiser live performen. „Wenn sich das Kaiser-Double dann eine Pause gönnt, wird DJ Prince aus Pulsnitz die Plattenteller übernehmen und jedes Lied live mixen und mit dem Original-Video versehen“, schwärmt Thomas Träber weiter. Eine perfekte Kombination mit dem Roland Kaiser Double. So können die zahlreichen Gäste nicht nur zur guten Musik tanzen, sondern auch in alten Zeiten schwelgen, denn die bekannten Hits und deren Videos laden immer wieder zu interessanten Gesprächen und Erzählungen aus der Vergangenheit ein.

Kurz vor Mitternacht ist dann wieder, spektakulär wie in jedem Jahr, ein großes Höhenfeuerwerk geplant. Doch die Party endet da bekanntlich noch nicht. „Es soll super Wetter werden, wir freuen uns riesig und feiern selbstverständlich bis zum Morgen“, so Thomas Träber.

Doch bis es soweit ist, heißt es weiter anpacken. Stromleitungen müssen verlegt, Bars eingerichtet und Sitzplätze erschaffen werden. Auch das Catering wird man dieses Jahr verändern. „Wir werden veränderte Speisen, alle die leichte Kost, anbieten“, sagt Thomas Träber. Mit all der Arbeit, die das Team um den rührigen Kamenzer in die Veranstaltung steckt, ist und bleibt sie einmalig. „Wir müssen unseren zahlreichen Helfern und Sponsoren danken, ohne die so eine Veranstaltung niemals möglich wäre“, sagt der Eventmanager. Und so heißt es am Sonnabendabend „eins, zwei, Tipp.“ Karten gibt es noch an den bekannten Vorverkaufskassen und natürlich auch noch am Abend. Platz im Schlosspark dürfte ja genug sein ...

