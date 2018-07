Wo darf noch gebaut werden? Die Freien Wähler im Stadtrat fordern, dass der Flächennutzungsplan der Stadt überarbeitet wird.

Radebeul. Der Flächennutzungsplan von Radebeul ist das Planungsinstrument, in dem die Stadt wichtige Standortentscheidungen darstellt. Zum Beispiel, ob in einem bestimmten Gebiet Gewerbe angesiedelt werden darf oder dort ausschließlich Wohnhäuser stehen sollen. Anhand dieses Planes werden Planungen koordiniert und Bürger sowie potenzielle Investoren erhalten einen Überblick über das räumliche Gesamtkonzept der Stadt.

Inzwischen ist dieser Plan jedoch fast 13 Jahre alt. Als er beschlossen wurde, hatte die Stadt noch rund 32 800 Einwohner. Mittlerweile wurde die 34 000er-Marke überschritten. Deshalb fordert die Fraktion der Freien Wähler jetzt eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes. „Wir brauchen bei der fortschreitenden demografischen Veralterung unserer Stadt einen gesicherten Zuzug von Menschen nach Radebeul, die bestrebt sind, die vorhandenen Arbeitsplätze zu besetzen“, schreibt Fraktionsvorsitzende Eva Schindler in einem Antrag. Es müssten sowohl weitere Angebote für Wohnungsbau, als auch attraktive Gewerbeflächen geschaffen werden.

Insbesondere, da Radebeul in Konkurrenz mit Coswig und Dresden stehe, wo jeweils noch ausreichend Möglichkeiten für Wohnungen und Gewerbe bestehe. „In diesem Wettbewerb müssen wir konkurrenzfähig sein, um nachhaltig unsere Wirtschafts- und Steuerkraft zu sichern“, heißt es im Antrag.

Geklärt werden müsste, wo konkret in der Stadt der Wohnungsbau noch verdichtet werden kann, wo auch Platz für Geschosswohnungen ist und wo noch Gewerbe angesiedelt werden kann. Deshalb müssten für den Flächennutzungsplan neue Zielstellungen erarbeitet werden für die nächsten 20 Jahre in der Stadtentwicklung, fordert die Fraktion. Ihr Antrag soll nun in den Ausschüssen weiter beraten werden. (SZ/nis)

