Ostdeutsche technikfreundlicher als Westdeutsche Zwei Drittel aller Deutschen befürchten laut einer Studie neue Zwänge durch digitale Technik. Erstaunlich sind die Ergebnisse bei den Frauen.

Assistenzroboter sollen zukünftig in der Altenpflege eingesetzt werden. Das sehen die meisten Deutschen positiv - wenn dadurch das Pflegepersonal entlastet würde und mehr Zeit für die Menschen an sich hätte. © dpa/Sven Hoppe

Dresden/Berlin. Die digitale Technik lässt sich nicht aufhalten. Davon sind die Deutschen überzeugt. 90 Prozent erwarten das. Zugleich aber fürchten zwei Drittel von ihnen neue Zwänge, die damit auf sie zukommen. Bei alldem ist jedoch das Vertrauen vor allem in die Politik erschüttert. Auch deshalb wollen die Menschen mehr als bisher mitbestimmen, was, wann und wie mit neuer Technik und Digitalisierung passiert.

Das geht aus dem jetzt vorgestellten Technik-Radar der Körber-Stiftung und der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften hervor. Erstmals wurde detailliert die Meinung der deutschen Bevölkerung zu neuer Technik abgefragt. Nur jeder Vierte geht davon aus, dass die neue Technik mehr Probleme löse, als sie neue schaffe. Jeder Zweite erhofft sich von Digitalisierung und Industrie 4.0 mehr Komfort. Zwei von drei Bürgern befürchten aber, die Kontrolle über ihre eigenen Daten zu verlieren.

Die Angst, dass Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gehen, ist deutlich geringer als die Furcht vor einer zunehmend störanfälligen Infrastruktur, also Strom, Wasser oder auch Krankenhäuser. Trotzdem sehen die Deutschen große Chancen. Selbst Pflegeroboter wären zum Beispiel willkommen (60 Prozent), wenn dadurch das Pflegepersonal entlastet würde und mehr Zeit für die Menschen an sich bliebe. Hoffnungen und Ängste zu Chancen und Risiken ziehen sich dabei quer durch alle Altersgruppen und Bildungsschichten. Eine Tendenz ist klar erkennbar, die es so in Europa sonst nicht gibt. Frauen und Männer in Deutschland haben grundlegend unterschiedliche Meinungen zur neuen Technik, sagt die wissenschaftliche Projektleiterin Cordula Kropp von der Universität Stuttgart der Sächsischen Zeitung. „Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen gehört die deutlich höhere Aufgeschlossenheit gegenüber Technik unter der ostdeutschen Wohnbevölkerung“, sagt Kropp. 69 Prozent im Osten erwarten Verbesserungen für die kommenden Generationen. Im Westen sind dies 20 Prozent weniger. Die Frauen im Osten sind neuer Technik gegenüber deutlich offener als im Westen. Frauen in den neuen Bundesländern blicken fast doppelt so optimistisch auf den technischen Wandel wie Frauen in den alten Bundesländern. Sie sind damit sogar für neue Technik offener als die westdeutschen Männer. Eine Erklärung dafür wäre die stärkere technische Aufgeschlossenheit zu DDR-Zeiten. Da sich aber die Bevölkerung in 30 Jahren durchmischt habe, seien nun offenbar „unterschiedliche Technikkulturen auf Länderebene“ entstanden, sagt Kropp.

Künftig sollen solche Studien regelmäßig erscheinen. Sie seien ein wichtiges „gesellschaftliches Frühwarnsystem“.

