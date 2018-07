Fast 100 Grad minus Forscher haben den kältesten Ort der Erde entdeckt. Der ist noch kälter als bisher gedacht.

Kältepol: das Transantarktische Gebirge. Foto: Robert Bauer/NSIDC, University of Colorado © dpa

Boulder. Mit minus 98,6 Grad ist in der Antarktis ein neuer weltweiter Kälterekord gemessen worden. Es sei die niedrigste bislang auf der Erdoberfläche gemessene Temperatur, berichten US-Forscher, um Ted Scambos vom National Snow and Ice Data Center in Boulder. Die Wissenschaftler analysierten Temperaturmessungen von Satelliten aus den vergangenen Jahrzehnten. Die bisher tiefste Temperatur, die die Satelliten gemessen hatten, lag demnach bei minus 93,2 Grad Celsius.

Lange Zeit hatte die Messung an der Antarktis-Station Wostok Bestand, an der am 23. Juli 1983 die bis dato niedrigste Lufttemperatur von minus 89,2 Grad gemessen worden war. Der neue Kälterekord wurde nordwestlich der Antarktis-Station Wostok am 23. Juli 2004 gemessen, also mitten im südlichen Winter. Die Messstelle liegt auf einem Hochplateau in der östlichen Antarktis in etwa 3 800 Metern Höhe. Sie gehört zu einer lang gestreckten Region, zu deren Seiten sich das Eis in unterschiedliche Richtungen bewegt – einer Eisscheide analog zur Wasserscheide im Gebirge.

„In diesem Bereich sehen wir Perioden extrem trockener Luft und dadurch kann die Wärme von der Schneeoberfläche leichter in den Weltraum strahlen“, erklärt Scambos. Denn Wasserdampf in der Luft würde die Wärmestrahlung, die selbst das kälteste Eis abgibt, abfangen und die Luft erwärmen. Ein weiteres Abkühlen des Eises wäre dann nicht möglich. Eine weitere Bedingung ist zudem eine Inversionswetterlage, bei der wärmere Luft über kälterer liegt. Dann können sich in Mulden oder flachen Tälern die Bedingungen herausbilden, die zu den Rekord-Minustemperaturen führen. (dpa)

zur Startseite