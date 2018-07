Dicke Hunde sind verfressen wie wir

Sagt man nicht immer der Mensch passt sich den Hund an. Oder war es anders rum? Was erwartet man von Menschen die sich nicht bewegen. Das sie mit Hunden mehr machen. Selten so gelacht. Ausserdem gehören Hunde nicht in eine Stadt Wohnung. Auf das Land ins Dorf wo Hunde noch auf dem Grundstück rum rennen können. Es wäre interessant zu wissen sind Land oder eher Stadthunde fett?