Wirbel um einen Sündenbock Plötzlich verlangt auch der DFB-Präsident eine klare Aussage von Mesut Özil. Sein Vater rät ihm dagegen zum Rücktritt.

Mesut Özil wird als bislang einziger Spieler öffentlich kritisiert. © dpa

Erst Oliver Bierhoff, jetzt Reinhard Grindel: Die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) arbeiten sich unverdrossen an ihrem „Sündenbock“ Mesut Özil ab. Ohne die angekündigte tiefergehende Analyse des Scheiterns bei der WM in Russland zunächst einmal abzuwarten, steht der 92-malige Nationalspieler im Mittelpunkt aller Diskussionen. Von seinem Vater Mustafa hat der momentan im Urlaub weilende Özil deshalb nun den Ratschlag erhalten, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. Bundestrainer Joachim Löw schweigt dagegen.

Özil, Özil, Özil. Auch DFB-Präsident Grindel spricht plötzlich konkret nur über Özils Verhalten vor und nach „Erdogate“. Dass sich der Nationalspieler bislang nicht in der Öffentlichkeit geäußert habe, sagte er in einem Interview mit dem Kicker, „hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten“. Und: „Diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte.“

Der DFB, der samt seines Präsidenten im Umgang mit „Erdogate“ selbst ein schlechtes Bild abgab und abgibt, fordert von Özil erst im Nachhinein eine klare Stellungnahme zum umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, an dem auch Ilkay Gündogan teilgenommen hatte. Die Affäre hatte die WM-Vorbereitung nach Aussagen etwa von Sami Khedira stark belastet.

Grindel stärkte DFB-Direktor Bierhoff für dessen zumindest irritierenden Äußerungen zu Özil zugleich den Rücken. „Oliver Bierhoff hat sehr deutlich gemacht, dass er sich hier missverstanden fühlt. Und dass es in keiner Weise seine Absicht war, einen Spieler öffentlich für das Scheitern bei der WM verantwortlich zu machen“, sagte Grindel und betonte, der DFB wolle „abwarten, in welcher Form sich Mesut einlässt. Es gehört zur Fairness, einem verdienten Nationalspieler, der einen Fehler gemacht hat, diese Chance zu geben“. Özils Vater Mustafa, der nach dem Zerwürfnis 2013 inzwischen wieder sporadisch Kontakt zu seinem Sohn unterhält, legte ihm angesichts der jüngsten Aussagen Bierhoffs bereits einen Abschied aus der DFB-Elf nahe. „Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: Schönen Dank, aber das war es! Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß. An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten“, sagte der 50-Jährige der Bild am Sonntag.

Bierhoffs Aussage, wonach das DFB-Team bei der WM in Russland sportlich vielleicht besser auf Özil verzichtet hätte, nannte dessen Vater einen „schlechten Witz“ und „eine Frechheit“. Sie diene „nur dazu, die eigene Haut zu retten“. Sein Sohn sei „geknickt, enttäuscht und gekränkt“.

Seit der Veröffentlichung seiner Aussagen am Donnerstag zeigte Bierhoff enorme Ausdauer im Zurückrudern. „Anders gemeint“, „missverständlich“, „falsch ausgedrückt“, „es tut mir leid“, „ich ärgere mich“ und so weiter. Und doch wird hauptsächlich über Özil diskutiert – und weniger über andere, tiefer liegende Ursachen oder Lehren aus dem WM-Desaster. (sid)

