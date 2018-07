„Wir haben uns keinen Druck auferlegt“

Robby Sauer, die Poolstars haben zum dritten Mal den Aufstieg in die Billard-Oberliga geschafft. Was war anders als bei den beiden Aufstiegen zuvor?

Dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben. Die beiden Male zuvor sind wir als Nachrücker in die Oberliga gekommen. Trotz der Freude darüber, hatten wir aber nicht diesen Kick verspürt, den du hast, wenn du weißt, jetzt bist du auf dem „Thron“ und keiner kann dir diesen Aufstieg nehmen. Wir wissen eben jetzt schon, dass wir in der nächsten Saison wieder Teil der besten Teams Sachsens sind.

Was hat den Ausschlag dafür gegeben, dass das Team ohne Niederlage durchkam?

Wir haben uns keinen Druck auferlegt, aufsteigen zu müssen. Wenn man es realistisch betrachtet, sind wir eigentlich in der Verbandsliga genau richtig positioniert. Diese Einschätzung teilen wir alle in der Mannschaft. Die bisherigen Oberliga-Erfahrungen haben uns jedoch spielerisch und mental weitergebracht. So konnten wir in den beiden Duellen gegen den unmittelbaren Kontrahenten aus Uhyst als Sieger hervorgehen. Und diese Aufeinandertreffen waren wirklich nichts für schwache Nerven. Ich weiß nicht, ob wir diese Situationen ohne die Spielzeiten in der höchsten sächsischen Liga so bravourös bewältigt hätten.

Wird die Mannschaft mit der bisherigen Aufstellung in die Oberligasaison gehen, oder gibt es Änderungen?

Wir hatten bereits vor der Aufstiegssaison eine kleine Veränderung vorgenommen. Für Rico Funke haben wir Mario Kattner als vierten Mann installiert. Das hat zum Einen den Grund, dass Rico große Rücken- und Zeitprobleme hat und zum Anderen hat sich Mario bereit gefühlt, in dieser Liga zu spielen. Natürlich wehte ihm ein ganz anderer Wind entgegen und er hatte bis zum Schluss zu kämpfen, allerdings mehr mit sich selber, als mit dem Gegner. Er wird trotz allem den Gang eine Etage höher mit antreten. Die drei etablierten Stammkräfte, André Dittmann, Maik Thiele und ich selber, werden ebenfalls mit an Bord sein, auch wenn wir wissen, dass es wieder stürmisch wird.

Die zweite Mannschaft ist im Tabellenmittelfeld eingekommen. Wie zufrieden ist der Abteilungsleiter damit?

Vor Saisonbeginn hatten wir gehofft, dass die Truppe oben angreifen kann. Das hat sie anfangs auch getan. Doch die Personaldecke wurde manchmal so dünn, dass nur eine Rumpftruppe antreten konnte. Hier gingen wertvolle Punkte verloren. Die gezeigten Leistungen waren, trotz der hohen beruflichen Belastung aller Akteure und der damit einhergehenden geringen Möglichkeit zum trainieren, trotzdem meist sehr gut. Große Fortschritte hat Sylvio Zisler in seiner erst zweiten Saison gemacht.

Wie ist die Mitgliederentwicklung in der Abteilung Billard des ESV Lok Döbeln?

Da sieht es, nüchtern betrachtet, eher trist aus. Momentan zählen wir gerade einmal elf Aktive. Man muss aber auch sehen, dass wir eine Nischensportart sind und Döbeln eine Vielzahl von Vereinen und sportlichen Möglichkeiten bietet. Das ist ein klares Plus für diese Stadt und ich persönlich besuche ebenfalls gerne diverse Sportveranstaltungen hier, aber gleichzeitig nimmt uns das natürlich auch potenzielle Mitglieder. Ich bin jedoch selbstkritisch genug, um zu sagen, dass wir da viel mehr tun müssten.

Was tut ihr für die Nachwuchsgewinnung?

Der Nachwuchs und dessen Einbindung ist ein weiteres schwieriges Thema. In unserer Spielstätte, der Spielothek „Go-in“, haben aus jugendschutzrechtlichen Gründen nur volljährige Besucher Zutritt. Das macht dort ein Kinder- und Jugendtraining unmöglich. Vor etlichen Jahren konnten wir so etwas im hiesigen „Welwel“ anbieten, doch nach der letzten Flut wurden dort keine Billardtische mehr aufgestellt. Andere Bemühungen blieben danach ohne Ergebnis. In den großen Städten wie Dresden, Chemnitz, Leipzig, gibt es da eindeutig mehr Potenzial, was sowohl die Nachwuchsgewinnung, als auch die räumlichen Bedingungen angeht.

Es fragte: Frank Korn

