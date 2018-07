Wie Hightech-Fabriken schneller laufen lernen

Peer-Group-Chef Michael Arnold zeigt eine Servicebox. Diese kann überprüfen, ob Maschinen zusammenarbeiten, lange bevor sie geliefert sind. Foto: Marion Doering © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Nimmt eine Halbleiterfabrik eine neue Produktionsstrecke in Betrieb, muss alles reibungslos zusammenpassen. Zeit für Teststrecken und das Ausprobieren der Schnittstellen gibt es kaum, schließlich geht es um Millionen-Investitionen. Da klingt es fast wie Zauberei, wenn Michael Arnold eine acht mal zwölf Zentimeter große Servicebox zeigt, mit deren Hilfe Abläufe und Andockstellen geprüft werden, bevor diese geliefert wurden. „Wir haben dafür eine Software entwickelt, die Automatisierungsabläufe simuliert und konkrete Szenarien testet“, erklärt der Geschäftsführer der Peer Group GmbH. So können Konfigurationsfehler vermieden werden. Das Kästchen gesteuert per Laptop, übernimmt die Funktion von Transportsystemen, die Siliziumscheiben für die Wafer-Produktion zur entsprechenden Anlage bringen.

Doch der Job der Peer-Group-Leute beginnt viel früher. „Wir helfen den Kunden beim Konzipieren der Anlagen und schreiben mit ihnen die Spezifikation, das bedeutet, für jede einzelne Maschine werden die Automatisierungsanforderungen standardisiert festgelegt. Die technischen Vorgaben sind Grundlage die Ausschreibung“, sagt Arnold. Damit sorgt Peer Group dafür, dass die Anlagen so geliefert werden, wie sie in den Fabriken gebraucht werden. Idealerweise schicken sie ihre Test Software bereits an die Lieferanten, damit diese frühzeitig herausfinden können, ob alles funktioniert. Zur Aufgabe des technischen Lieferantenmanagers, die Peer Group für namhafte Chiphersteller in Europa, Asien und Nordamerika übernimmt, gehört auch die Begleitung bei der praktischen Inbetriebnahme der Fabriken.

Doch damit ist die Arbeit noch nicht beendet. Datenerfassung zur Fertigung und Produktionssteuerung im Manufacturing Execution System, MES, wie es in der Fachsprache heißt, sind heute schon Alltag. Die Maschinen liefern jedoch viel mehr Informationen. „Wir sehen daher die Notwendigkeit, zwischen Maschine und MES einen intelligenten Layer zu installieren“, erklärt Arnold. Über diese Schicht können dank der von Peer Group entwickelten Softwarelösung unterschiedliche Schnittstellen und verschiedene IT-Systeme miteinander kommunizieren. Das System haben Peer Group und Infineon gemeinsam entwickelt. Aber es ist auch außerhalb der Halbleiterindustrie einsetzbar. Erste Unternehmen interessieren sich dafür bereits.

Die Peer Group feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen in Europa. Das Unternehmen geht zurück auf die Firma TRW, die Ende der 90er Jahre eine Niederlassung in Dresden eröffnete. Als TRW 2002 einen neuen Eigentümer erhielt, sollte der Bereich geschlossen werden. Nicht mit Michael Arnold. „Wir sind ein gutes Team, das musste einfach weitermachen.“ Er fand schließlich zur Peer Group. 2003 ist das kanadische Unternehmen in Dresden mit zwölf Mitarbeitern gestartet. Derzeit beschäftigt die Gruppe 150 Mitarbeiter weltweit, 40 davon in Dresden. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Umsatz von rund 17 Millionen Euro, etwa 40 Prozent davon in Europa. Die kanadische Mutterfirma wiederum wurde bereits 1992 von zwei Ingenieuren mit der Geschäftsidee gegründet, Softwarelösungen für die Produktion zu entwickeln. Die Peer Group GmbH hatte zunächst die beiden lokalen Halbleiterfabriken als Kunden. Später wurde die Photovoltaik-Branche ein wichtiger Abnehmer. Inzwischen bieten sich auch alle komplexen Fertigungsbereiche in der Hochtechnologie wie in den Bereichen Automotiv, der Druck- und Pharmaindustrie an.

So ist Arnold auch zuversichtlich: „Wir wollen den Umsatz innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln.“ Auch die Mitarbeiterzahlen sollen weiter steigen. Das Unternehmen sucht weltweit nach Spezialisten. Da bereits Mitarbeiter aus zwölf Ländern beschäftigt sind, ist die Unternehmenssprache Englisch. Der 57-jährige Arnold hat in Jena Physik studiert und war danach als wissenschaftlicher Assistent an der Uni tätig. Nach 1989 eröffneten sich für ihn neue Perspektiven. Dank eines Stipendiums promovierte er. Danach ging er in die Industrie und war unter anderen in japanischen und österreichischen Unternehmen tätig. 2001 wurde er TRW-Niederlassungsleiter.

Arnold gehört seit dem vergangenen Jahr zum erweiterten Vorstand von Silicon Saxony. Er ist zudem in der technischen Programmkommission der Semi tätig.

