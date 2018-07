Westernwaffen zum Anschauen für einen Tag Hobbyschützen und Sammler zeigen ihre Nachbauten von Revolvern aus Nordamerika im Radebeuler Karl-May-Museum.

Im Karl-May-Museums wird umdekoriert – Hobbyschützen und Sammler zeigen ihre Nachbauten von Revolvern aus Nordamerika. © Arvid Müller

Radebeul. In der Villa Nscho-tschi des Karl-May-Museums wird am kommenden Sonnabend eine besondere Schau stattfinden. Ab 11 Uhr startet dort die Ein-Tages-Ausstellung Neo-Classiker der internationalen Friends Of the Centaure Society (FROCS). Die Hobbyschützen und Sammlerfreunde präsentieren Westernwaffen Nordamerikas, sogenannte Centaure Perkussionsrevolver und Conversions. Mit diesen Waffen war beispielsweise die nordamerikanische Army im 19. Jahrhundert ausgerüstet.

Sammler dieser Waffen treffen sich in Vereinen mitunter auch zu Schauschießübungen.

Damit stellen die Veranstalter im Radebeuler Karl-May-Museum interessierten Besuchern die Bandbreite an Neo-Classiker-Westernwaffen vor. Dies sind Nachbauten von ursprünglich auf dem nordamerikanischen Kontinent hergestellten Originalwaffen und besitzen damit ein reales, historisches Vorbild, heißt es mit Hinweis auf die ungewöhnliche Schau.

Bis 18 Uhr – letzter Einlass 17.30 Uhr – ist am 14. Juli Gelegenheit, sich in der Schau über die Fortführung und Weiterentwicklung der historischen Originale zu informieren und teils seltene Neo-Classiker-Exemplare zu bestaunen. (SZ/per)

Ausstellungsbesucher zahlen den Museumseintritt (9 Euro, erm. 7 Euro, Kinder 3 Euro, Familie 20 Euro). Weitere Infos: 0351 8373010 oder www.karl-may-museum.de

