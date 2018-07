Wer vermisst seine Hasen?

Polizei vollstreckt Haftbefehle Görlitz. Am Mittwoch haben Beamte des Polizeireviers Görlitz erneut zwei Haftbefehle vollstreckt. Am Morgen meldete sich ein 30-Jähriger Deutscher im Polizeirevier an der Gobbinstraße, um eine von einem Gericht verhängte Geldstrafe zu zahlen. Da er die Summe bislang nicht beglichen hatte, wurde der Mann bereits per Haftbefehl gesucht. Durch die Zahlung von 750 Euro blieb ihm die Freiheitsstrafe von 35 Tagen in einem Gefängnis erspart. Bei einer Kontrolle bemerkten Polizisten am Mittwochnachmittag am Stadtgraben eine 49-Jährige Deutsche, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Sie hatte die Wahl, entweder einen noch ausstehenden Betrag von 195 Euro zu bezahlen oder 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Angehörige halfen der Frau aus dem finanziellen Engpass. Auch ihr blieb damit ein Gefängnisaufenthalt erspart.

Citroen fährt gegen Laterne Niesky. Am Mittwochvormittag ist es in Niesky auf der Schleiermacher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 28-jährige Autofahrerin war dort unterwegs. Als die junge Frau ihren Angaben nach einer Katze auswich, kam sie mit ihrem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Durch den Aufprall kippte dann auch noch der Betonmast auf ihr Fahrzeug. Die junge Frau und ihre drei Jahre und vier Wochen alten Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 5500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen zu Fernseher-Diebstahl Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in den Stadthallengarten an der Uferstraße, der im Zeitraum von Sonntagabend zu Montagmittag passiert war (die SZ berichtete). Im Zeitraum von Sonntagabend zu Montagmittag sind unbekannte Täter auf das Gelände des Sommertheaters im Stadthallengarten in Görlitz eingedrungen. Die Diebe stahlen einen 55-Zoll großen LCD-Fernseher der Marke Grundig, der fest an einem Gerüst verschraubt war. Das Gerät hatte einen Zeitwert von 750 Euro. Auch diverse Zubehörteile des Fernsehers nahmen sie mit. Insgesamt wurde der Stehlschaden auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Auch das Kassenhäuschen brachen die Täter auf und durchwühlten es. Gestohlen wurde hier offenbar nichts. Die Höhe des Sachschadens wurde mit circa 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz auch telefonisch unter der Rufnummer 03581 650-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Vermeintlicher Fahrraddiebstahl aufgeklärt Weißwasser. Die Polizei hat am Mittwochabend an der Görlitzer Straße einen 16-jährigen Deutschen mit einem vermeintlich gestohlenen Fahrrad angehalten. Die Fahndungsabfrage ergab, dass dieses im Februar 2015 in Weißwasser vor einem Einkaufsmarkt entwendet wurde. Auf Nachfrage gab der Jugendliche an, das Rad von seiner Mutter bekommen zu haben. Es stellte sich heraus, dass die Oma des Jungen den Fahrraddiebstahl vor gut drei Jahren beanzeigt hatte. Die hinzugerufene 60-jährige Deutsche konnte sich nicht mehr an eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls erinnern. Die Polizisten werfen der ehemaligen Geschädigten und nun Beschuldigten vor, eine Straftat vorgetäuscht und die Versicherung betrogen zu haben.

Wer vermisst seine Hasen? Görlitz. Am Mittwochvormittag haben zwei Mitarbeiter der Sächsischen Sicherheitswacht in Görlitz zwei Hasen gefunden. Die beiden Tiere hoppelten in einer Gartenanlage am Nikolaiturm. Sie wurden in das Tierheim Krambambuli in Görlitz gebracht. Wer seine Kaninchen vermisst, setzt sich bitte mit dem Tierheim in Verbindung.