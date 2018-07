Wer hat Lust, gegen OB Dantz anzutreten? Offenbar niemand. Und die Zeit bis 19 Juli, 18 Uhr, ist auch schon verdammt knapp. Unabhängige Einzelkandidaten bräuchten 80 Unterstützerunterschriften.

Amtsinhaber Roland Dantz. © Kristin Richter

Kamenz. Stell Dir vor, es ist OB-Wahl – und keiner geht hin! Nun, ganz so schlimm wird es am 23. September wohl nicht kommen. An besagtem Sonntag stellt sich vermutlich Amtsinhaber Roland Dantz als Einziger zur Wahl des Oberbürgermeisters der Großen Kreisstadt Kamenz. Das klingt nach Größe und Höherem, das Interesse an diesem arbeitsreichen Posten aber hält sich in Grenzen. Als unabhängiger Einzelkandidat könnte Dantz unter Umständen ganz allein auf dem gedruckten Wahlzettel stehen. Demokratische Hochspannung? Fehlanzeige!

Vor allem aus den im Stadtrat etablierten Parteien und Wählervereinigungen hätte man sich Gegenkandidaten schon gewünscht. Aber selbst die großen Fraktionen der Linken und der CDU, die zuletzt mehrfach und wahrlich nicht nur in Personalfragen mit Dantz über Kreuz lagen, haben abgewunken. Kein Interesse oder keine geeigneten Leute oder beides zusammen. Offiziell erklärt haben sich bisher nur die freien Wählergemeinschaften und die nicht im Stadtrat vertretene SPD. Alle drei unterstützen die erneute Dantz-Kandidatur. Auch der immer noch im Aufbau befindliche Stadtverband der AfD hat verzichtet. Sollte irgendwann das Kamenzer Büro von MdB Karsten Hilse in der Klosterstraße eröffnet sein, werde man sich von dort aus eher auf die Landtags- und die Kommunalwahlen im kommenden Jahr konzentrieren, hört man. Die Kraft für einen aufwendigen OB-Wahlkampf habe man nicht auch noch aufbringen können.

Und nun ist es im Grunde schon zu spät. Immerhin wurden die Fristen für das Einreichen von Wahlvorschlägen deutlich nach vorn gelegt. Nun müssten mögliche Kandidaten für den selbstverständlich hauptamtlichen OB-Posten ihr Interesse nämlich schon bis 19. Juli, punkt 18 Uhr, offiziell und schriftlich eingereicht haben. Mit Überraschungen ist kaum noch zu rechnen, zumal etablierte Parteien und Wählervereinigungen die Kandidatenkür über Mitgliederversammlungen anzeigen müssten. Und unabhängige Einzelkandidaten bräuchten jetzt 80 (früher waren das sogar mal 100) Unterstützter, die sich persönlich im Rathaus in die ausliegenden Formblätter eintragen müssten. Bisher gibt es solche Listen nicht, von öffentlichen Aufrufen potenzieller Interessenten ist nichts bekannt geworden. Dass der Amtsinhaber diese Unterstützungsunterschriften nicht benötigt, versteht sich von selbst.

Natürlich kann jeder Wähler trotzdem wählen gehen, auch, wenn er den Amtsinhaber nicht unterstützen will. Bei einem einzigen Kandidaten ist nämlich vorgeschrieben, dass auf dem Wahlzettel Platz für einen abweichenden Vorschlag des Wählers gegeben sein muss. In die leere Zeile kann der Bürger seinen Wunsch-OB mit Familienname und Vorname sowie Beruf oder Anschrift eintragen. Oder auf „andere, eindeutige Weise“ klar machen, wen er meint. Ob Spitznamen wie „Charlotte de Cognac“ oder „Stadtbüttel Lorenzo“ ausreichen würden, müsste dann der Gemeindewahlausschuss entscheiden, heißt es.

Die OB-Wahl in Kamenz wird wohl mit dem Bürgerentscheid zur Gemeindefusion mit Schönteichen einhergehen. Dann würde der Wahl- auch noch zum Abstimmungsraum – und ein zweiter Gemeindewahlausschuss müsste gebildet werden. Praktischerweise wäre dieser identisch mit dem anderen. Und die 16 Wahlbüros wären auch die gleichen, die jeder kennt ...

