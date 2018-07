Wenn der Feuerwehrmann stiehlt In der Leitstelle in Übigau ist Technik verschwunden. Im Verdacht steht ein langjähriger Mitarbeiter.

In der Feuerwache Übigau sind Ausrüstungsgegenstände verschwunden. Ein Feuerwehrmann soll sie gestohlen und zu Geld gemacht haben. © Sven Ellger

Sie befreien Menschen aus brennenden Wohnungen, schneiden Verletzte aus Unfallautos, löschen Brände und dürfen im Notfall Wohnungen aufbrechen. Kaum eine Berufsgruppe hat ein so gutes Image wie die Feuerwehr. Doch unter den 606 Dresdner Feuerwehrleuten ist jetzt ein offenbar schwarzes Schaf aufgeflogen. Ein Mitarbeiter aus dem technischen Bereich soll über Jahre immer wieder Technik der Feuerwehr gestohlen und dann im Internet versteigert haben. Das bestätigte Dresdens Feuerwehrchef Andreas Rümpel nun auf SZ-Anfrage.

Bereits Mitte Juni stand die Kripo auf dem Gelände der Leitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz und Feuerwache in Übigau. Die Beamten durchsuchten dort Räume, Fahrzeuge und vieles mehr. Zeitgleich wurde auch die Wohnung des Verdächtigen durchsucht und sein Computer mitgenommen, um ihn auszuwerten. Der Einsatz erfolgte aufgrund einer Anzeige der Feuerwehr – zunächst gegen unbekannt. „Es ist aufgefallen, dass Dinge fehlen“, so Rümpel. Außerdem seien auf der Internet-Versteigerungs-Plattform Ebay genau solche Gegenstände angeboten worden, die in Übigau fehlten. „Wenn vier Taschenlampen im Paket angeboten werden, bei denen an drei Exemplaren der Ring fehlt und genau diese Taschenlampen uns fehlen, fällt das auf“, erklärt Rümpel. Anderes Diebesgut soll der Verdächtige auch einfach selber verkauft haben.

Verdächtiger 25 Jahre im Dienst

Der verdächtige Feuerwehrmann hat das Lager betreut, in dem abgeschriebene Technik gesammelt wird. „Diese Sachen haben insofern einen Wert, weil wir sie sammeln und von Auktionatoren versteigern lassen, wenn genügend zusammen ist“, so Rümpel. Sie sind allerdings nicht mehr im System erfasst, weil die abgeschrieben sind. Was genau und wie viel Technik der Mitarbeiter gestohlen haben soll, sei unklar. Es gehe um Akkus, Defibrillatoren und viele kleinere Teile wie die Taschenlampen. Über die Jahre soll so ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein. Genau könne Rümpel es nicht sagen, da die Ermittlungen laufen, diese wolle er auf keinen Fall gefährden.

Zu dem Lager hatte im Prinzip jeder der rund 300 Bediensteten in Übigau Zugang. Denn es befindet sich nicht im Sicherheitsbereich. Der Verdächtige hat aber vorwiegend in diesem Lager gearbeitet. Er ist bereits seit rund 25 Jahren bei der Feuerwehr, war früher auch zum Löschen von Bränden im Einsatz, wurde dann in den Innendienst versetzt. Rümpel hat mit der Stadtverwaltung entschieden, dass auch hier zunächst die Unschuldsvermutung gelte. Deswegen wurde der Mann nicht suspendiert, aber in eine andere Abteilung versetzt.

Immerhin seien die gestohlenen Dinge nicht mehr für Einsätze relevant, also ist keine unmittelbare Gefahr durch das Fehlen entstanden. „Aber für den Ruf der Feuerwehr und den Rettungsdienst ist das verheerend“, sagt Rümpel. Er verweist auf das große Vertrauen, das die Bürger in seine Mitarbeiter haben. „Ich kann nur sagen, dass ich so etwas in meinen 40 Jahren Dienstzeit noch nicht erlebt habe.“ In den anderen Feuerwachen der Stadt gebe es keinerlei Probleme mit Diebstählen, beteuert der Feuerwehrchef.

Künftig gilt bei der Feuerwehr für das Lager mit der abgeschriebenen Technik das, was auch beim Öffnen von Wohnungen im Einsatz gilt: das Vier-Augen-Prinzip. Niemand darf mehr alleine in den Raum, um sich selber abzusichern und eine Wiederholung zu vermeiden. Auch die Buchführung über die Gegenstände will Rümpel verbessern. Denn derzeit könne kaum nachvollzogen werden, was genau fehlt. Der Ein- und Ausgang solle nun genau dokumentiert werden.

Gewerbsmäßiger Diebstahl

Die Staatsanwaltschaft Dresden bestätigte der SZ, dass die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Die Feuerwehr hält sich da zunächst noch zurück. „Wir warten die Ergebnisse der Ermittlungen ab und ermitteln selber nicht weiter“, so Rümpel. „Danach muss der Kollege mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. Welche diese sein können, hänge vom Ergebnis der Ermittlungen, einer eventuellen Anklage und möglichen Verurteilung ab. Bestätigt sich der Verdacht gegen den Feuerwehrmann, muss er mit einem Verfahren wegen gewerbsmäßigem Diebstahl rechnen. Dafür könnte es sogar eine Gefängnisstrafe für ihn geben.

