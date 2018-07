Weniger Altersarmut als befürchtet Studie: Die Zahl der Bezieher von Grundsicherung im Rentenalter nimmt stetig zu, aber der Anstieg bleibt moderat.

Die langjährigen Erwerbsbiografien aus DDR-Zeiten sorgen in der Regel für auskömmliche Renten. Doch das wird so nicht bleiben. © dpa/Jens Büttner

Die Aussicht ist betrüblich: Der Monat ist noch lang, das Portemonnaie aber schon ziemlich leer. Niemand will, dass ältere Menschen im Ruhestand nicht wissen, wie sie das Notwendigste bezahlen sollen. Die am normalen Leben mit Kino, Theater oder Zeitung aus Geldmangel nicht teilhaben können. Oder sich bei den Tafeln mit Lebensmitteln versorgen müssen, weil das Konto Ebbe anzeigt.

Doch leider wächst, wenn auch langsam, die Zahl der älteren Menschen, die nicht allein von ihrer gesetzlichen Rente leben können und auch über keine anderen Einkünfte verfügen. Sie landen in der Grundsicherung, einem Auffangnetz ähnlich Hartz IV für Arbeitssuchende –- mit gleichen Regelsätzen. Die staatliche Hilfe für Rentner wird in Ostdeutschland weit seltener in Anspruch genommen als im Westen – noch. Ende 2016 lag der Anteil der älteren Grundsicherungsempfänger im Osten bei 2,1 Prozent, im Westen bei 3,3 Prozent. In den Zahlen für Ostdeutschland wird auch West-Berlin eingerechnet. Sonst wären sie noch günstiger. In Sachsen beispielsweise beziehen „nur“ 1,1 Prozent der Altersrentner Grundsicherung: Ende 2017 genau 11 352 Ruheständler.

Die Werte in den neuen Ländern sind noch von den durchgehenden, langjährigen Erwerbsbiografien aus DDR-Zeiten geprägt. Die sorgen in der Regel auch für auskömmliche Renten. Doch das wird so nicht bleiben.

Eine Folge, die allerdings auch aus anderen, weit weniger realen Gründe gespeist wird, ist die teilweise dramatische Angst vor Altersarmut in der Bevölkerung. Sie ist weit verbreitet. Einer Erhebung zufolge rechnet mehr als jeder Dritte damit, im Alter von staatlicher Hilfe leben zu müssen. Die passenden Schlagzeilen dazu aus jüngerer Vergangenheit lauten: „Auf das Rentensystem rollt ein Tsunami zu“, „Zahl der Rentner mit Hartz-4-Aufstockung explodiert“ oder „Die Angst vor Altersarmut wächst“.

Armutsquote 2030: Fünf Prozent

Doch die Befürchtungen über einen rasanten, steilen Anstieg der Altersarmut sind, vertraut man einer aktuellen wissenschaftlichen Untersuchung der Deutschen Rentenversicherung (DRV), in der Wirklichkeit zum großen Teil unbegründet. Zwischen der alarmistischen Erwartungshaltung und der realen Entwicklung klafft eine riesige Lücke. Der DRV-Projektion zufolge könnte die Zahl der Ruheständler, die auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind, von heute etwa 544 000 bis zum Jahr 2030 im ungünstigen Fall auf etwas mehr als eine Million steigen. Die Armutsquote läge dann bei 5,5 Prozent. Heute sind es 3,1 Prozent. Bei Kindern unter 15 Jahren allerdings waren schon 2017 fast 15 Prozent von Armut betroffen, bei Erwerbsfähigen immerhin noch acht Prozent.

Man wolle „nichts verharmlosen“, so die Forschungsleiterin der Rentenversicherung, Brigitte L. Loose. Wahr sei aber auch, dass „Katastrophenmeldungen“ über „vollkommen überzogene Armutsquoten“ das Vertrauen in die gesetzliche Alterssicherung sinken ließen. Zudem kann Politik dem auch entgegenwirken.

Beispielsweise ist der Anteil der älteren Grundsicherungsbezieher an allen Ruheständlern zuletzt sogar leicht gesunken – von 3,2 auf 3,1 Prozent. Eine vergleichbare Entwicklung gab es auch schon in den Jahren 2008 und 2009, als sich die Quote von 2,5 auf 2,4 Prozent verringert hatte. Ursache war seinerzeit eine Anhebung des Wohngeldes für einkommensschwache Haushalte. Der jüngste leichte Rückgang ist nach Auskunft der Rentenversicherung auf die kräftige Anhebung der Altersbezüge im Jahr 2016 zurückzuführen. Damals gab es eine Rentenerhöhung von mehr als vier Prozent im Westen und fast sechs Prozent im Osten.

In der Projektion geht Autor Bruno Kaltenborn auf Basis der bisherigen Entwicklung bei den Grundsicherungsquoten von zwei Szenarien aus: Unter günstigen Umständen könnte die Zahl der Rentner, die auf staatliche Stütze angewiesen sind, bis 2030 auf etwa 834 000 steigen. Berücksichtigt sind hier zum Beispiel geplante Leistungsverbesserungen für Erwerbsminderungsrentner. In der schlechteren Variante, die etwa auf der Annahme eines wachsenden Ausländeranteils unter den hilfebedürftigen Rentnern beruht, könnten dann 1,052 Millionen Ruheständler auf das Sozialamt angewiesen sein. Die Quote schwankt damit zwischen 4,3 und 5,5 Prozent. Letzteres bedeutet: Etwa jeder 18. Rentner würde 2030 als arm gelten.

Gefühlte Altersarmut höher

In allen Altersgruppen der Ruheständler, die Grundsicherung bezögen, lasse sich ein Anstieg beobachten, resümiert Kaltenborn. Das gelte insbesondere für die jüngeren Semester. Die Entwicklung sei aber weniger stark als vielfach befürchtet: „Es gibt keinen Tsunami bei der Altersarmut.“

Die Schwäche dieser Aussage liegt darin, dass sie sich an der Grundsicherung im Alter orientiert, nicht an dem, was Menschen in einer reichen Gesellschaft als arm empfinden. Dies ist allerdings nicht zu lösen.

Ein weiteres Problem will die Rentenversicherung jetzt angehen. Sie will mittels einer Studie versuchen, die Dunkelziffer jener, die aus Scham oder anderen Gründen und Motiven keine Grundsicherung beantragen, etwas näher zu beleuchten. Ob und wie das gelingt, wird man sehen, wenn die Ergebnisse vorliegen.

