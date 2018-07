Weltmeister der Herzen

Moment der Enttäuschung: Als der Kroate Ivan Rakitic seinen Elfmeter versenkt, ist für die Russen die WM im eigenen Land vorbei. Foto: dpa/Christian Charisius © dpa

Bei der gigantischen Abschiedsparty trockneten am Sonntag die letzten Tränen. Tausende Fans bereiteten Russlands Fußball-Helden 18 Stunden nach dem bitteren Aus bei der Heim-WM einen berauschenden Empfang in Moskau. Trainer Stanislaw Tschertschessow und seine Spieler wurden vor der renommierten Lomonossow-Universität wie Popstars gefeiert. Während das Team den glückseligen Anhängern ein Banner mit der Aufschrift „Wir haben für euch gespielt“ entgegenstreckte, sangen alle ergriffen die Nationalhymne.

Der WM-Traum ist zwar vorbei, doch ganz Russland liebt seine Weltmeister der Herzen. Schon in der Nacht hatten auf der Nikolskaya, der Partymeile im Zentrum der Hauptstadt, und im ganzen Land die Fans trotz des bitteren K. o.-Schlags gegen Kroatien wie wild gefeiert. Schnell überwog der Stolz auf die bärenstarke Sbornaja und eine märchenhafte Endrunde. Etwa eine Stunde nach der 3:4-Niederlage im Elfmeter-Krimi gegen Kroatien war ein körperlich und mental völlig erschöpfter Tschertschessow wie ein schwer geschlagener Boxer vor die Presse getreten, die ersten Journalisten-Fragen bekam er gar nicht mit. Der Nationaltrainer, der weltweit zum Gesicht des wehrhaften Außenseiters geworden war, tat sich schwer, den Frust abzustreifen.

Sein Kommentar: „Wir fühlen uns ein bisschen wie Wehrpflichtige, die früh abgezogen wurden. Wir wollten der Heimat noch bis zum 15. Juli dienen.“ Doch das Endspiel findet ohne den Gastgeber statt. „Im Sport gibt es nur einen Pokal. Und wir haben jetzt keine Chance mehr, diesen Pokal zu gewinnen“, sagte Tschertschessow. Selbst ein Anruf von Präsident Wladimir Putin, der nicht zum Spiel nach Sotschi gereist war, konnte ihn zunächst nicht aufrichten. „Ich habe ihm gesagt, dass wir sehr enttäuscht sind“, sagte der Trainer: „Wir hoffen, dass wir in Zukunft noch einen Schritt weiter gehen können.“ Am Tag danach motivierte der 54-Jährige die Menschenmenge wie ein Dirigent zu Jubelchören und versprach: „In vier Jahren in Katar werden wir es noch besser machen.“

Dabei ließ Tschertschessow zunächst offen, ob er die Auswahl weiter betreut, sein Vertrag gilt nur bis zum Ende des Turniers im eigenen Land. „Es ist nicht vorhersagbar, ob ich bleibe oder nicht, wir werden erst mal nicht nach vorne schauen“, sagt er: „Wir müssen alles sorgfältig analysieren.“ Die Verantwortlichen werden wohl alles dafür tun, ihn vom Weitermachen zu überzeugen. Kritische Worte waren in den Medien kaum zu vernehmen. In einer Umfrage des populären Fachportals Sports.ru bewerteten mehr als 80 Prozent der befragten die WM positiv.

„Wie die Löwen gekämpft“

Allenfalls Fedor Smolow bekam sein Fett weg für seinen überheblich wirkenden Lupfer im Elfmeterschießen, den der kroatische Torwart Danijel Subasic locker parieren konnte. Zudem verschoss Fernandes, der zuvor mit seinem Kopfballtor zum 2:2 in der Verlängerung den Russen die Hoffnung auf eine weitere Überraschung erhalten hatte. Trotz des Scheiterns vom Punkt fielen die Kommentare überschwänglich aus: „Champion unserer Herzen“, titelte Sport Express, und Sowjetski Sport schrieb: „Danke, Jungs! Ihr habt gegen Kroatien verloren, aber wie die Löwen gekämpft.“

Letztlich klang auch bei Tschertschessow der Stolz an. „Wir haben das Land auf den Kopf gestellt, das freut uns“, meinte er. „Das ganze Land, ganz Russland, ist verliebt in uns. Sie wissen, was die Nationalmannschaft wert ist.“ Dabei hatte es vor der WM Zweifel an der Turniertauglichkeit gegeben. Doch mit Siegen gegen Saudi-Arabien (5:0) und Ägypten (3:1) – bei einer Niederlage gegen Uruguay (0:3) – hatte der Außenseiter das Achtelfinale erreicht. Dann gelang der überraschende Sieg im Elfmeterschießen gegen Ex-Champion Spanien.

Dass die Zukunft des russischen Fußballs tatsächlich golden leuchtet, darf bezweifelt werden. Die spielerischen Defizite hat das Team vor allem dank unbändigen Kampfgeistes und eines fast unglaublichen Laufvermögens, das Anti-Doping-Experten mit Argwohn beäugen, wettmachen können. Gegen die Kroaten liefen sie neun Kilometer mehr als der Gegner. So gab es in den russischen Medien trotz allen Jubels auch realistische Stimmen. „Die Grenze des Glücks ist erreicht“, stellte Gazeta trocken fest, und Sport Express fragte: „Wann wird Russland wieder die Chance auf ein WM-Halbfinale haben? Wahrscheinlich erst beim nächsten Heimturnier, wenn wir alle nicht mehr leben.“ (sid, dpa, SZ/-ler))

zur Startseite