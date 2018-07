Weitere Anklage gegen mutmaßlichen Vergewaltiger Nach den Taten hat das Opfer, ein 14 Jahre altes Mädchen, einen Zusammenbruch erlitten. Der Angeklagte behauptet, Opfer einer Lügnerin geworden zu sein.

Ein angeblich 28 Jahre alter Mann steht bereits seit Mitte Juni wegen Vergewaltigung vor dem Amtsgericht Dresden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Shahbaz H., ein Asylbewerber aus Pakistan, Ende vergangenen Jahres ein 14 Jahre altes, geistig behindertes Mädchen aus der Centrum- Galerie mit in seine Unterkunft genommen hat. Dann soll er sich nachts in dem Flüchtlingsheim in der Florastraße an der Jugendlichen vergangen haben. Erst am nächsten Vormittag habe er das Mädchen gehen lassen. Ein Autofahrer erkannte die Vermisste, nach der bereits öffentlich gefahndet worden war – an einer Haltestelle am Höckendorfer Weg, mehrere Kilometer vom Tatort entfernt.

Der Angeklagte gab den äußeren Rahmen des Geschehens zu, behauptete aber, das Mädchen würde lügen. Die 14-Jährige habe ihn mehrfach zum Sex verführt. Er sei bis zu jener Nacht am 3. Dezember 2017 nie mit einer Frau zusammen gewesen. Sie sei freiwillig mit ihm mitgegangen und habe bei ihm übernachten wollen. Sie habe das nicht zum ersten Mal gemacht, habe sie ihm gesagt, berichtete H.

Durch seine offene Einlassung hat sich der Mann nun jedoch ein weiteres Verfahren eingehandelt. Am letzten Sitzungstag vergangenen Freitag verlas die Staatsanwältin eine sogenannte Nachtragsanklage. Da Shahbaz H. nun mehrere Vergewaltigungsfälle vorgeworfen werden, kann sich das empfindlich auf die Strafhöhe auswirken, so Oberstaatsanwalt Lorenz Haase, der Sprecher der Behörde.

Das Schöffengericht kam nach der widersprüchlichen Aussage des Angeklagten nicht umhin, die 14-Jährige in nicht öffentlicher Sitzung zu vernehmen. Betreuerinnen des Mädchens beschreiben sie als ein freundliches, fröhliches Kind. Offen, zugänglich, harmoniebedürftig. Das geistige Niveau des Mädchens entspräche dem einer Achtjährigen.

Die Jugendliche sei nicht in der Lage, sich räumlich oder zeitlich zu orientieren. Sie habe weder sexuelle Erfahrungen gesammelt, noch sei sie jemals aus der Einrichtung abgängig gewesen. Nach der Tat hat die Geschädigte einen Zusammenbruch erlitten und musste stationär im psychiatrischen Krankenhaus in Arnsdorf behandelt werden. „Sie wollte weglaufen, hatte panische Angst“, sagte eine Erzieherin. Diese Reaktion scheint im Widerspruch dazu zu stehen, dass es Selfies aus der Tatnacht gibt, auf denen die 14-Jährige „völlig entspannt und fröhlich“ wirkt, wie es der Vorsitzende Richter Markus Vogel formulierte. „Es kommt bei ihr später“, sagte die Erzieherin.

Offenbar waren das Mädchen und ihre Geschwister schon vor fünf Jahren Opfer sexueller Gewalt geworden. Die 14- Jährige aus Thüringen kam nach den Übergriffen in eine betreute Wohngruppe für Kinder und Jugendliche in Dresden. Noch im Winter hat sie jedoch die Einrichtung gewechselt, wohl auch eine Folge der Tat. Der Prozess wird fortgesetzt.

