Weiter warten auf schnelleres Netz Der Glasfaser-Ausbau soll zu 100 Prozent gefördert werden. Sebnitz kann aber nur zu kleinen Teilen davon profitieren.

Sebnitz. Die Telekom hat gegenüber der Stadt Sebnitz angekündigt, die Versorgung mit schnellem Internet im Stadtgebiet großflächig auszubauen. Was zunächst nach einer guten Nachricht klingt, stößt vor Ort allerdings auf ein geteiltes Echo. Denn im Umkehrschluss bedeutet es, dass weite Teile des Stadtgebiets aus der angekündigten 100-prozentigen Förderung durch Bund und Land herausfallen könnten. Das Fördergeld gibt es nur, wenn aktuell weniger als 30 Megabit pro Sekunde anliegen und in den kommenden drei Jahren kein Anbieter von sich aus die Leitungen erweitern will. Dies müssen die Kommunen vorab bei den Unternehmen abfragen. Die Telekom hat nun positiv darauf geantwortet – sie wolle in den kommenden drei Jahren ausbauen. Für Sebnitz ist das allerdings in gewisser Weise negativ, denn Fördermittel gibt es für diese Gebiete dann nicht, und der Ausbau liegt in der Hand des Unternehmens. In Sebnitz betrifft das die komplette Innenstadt plus Gewerbegebiet, Knöchel, Hertigswalde und Hinterhermsdorf. Einzig in einige Randgebiete sowie nach Mitteldorf will sich kein Anbieter wagen. Dort kann demnach mit Förderung gebaut werden.

Ob die Glasfaserkabel nun mit staatlicher Förderung in die Erde kommen oder auf Kosten eines Unternehmens, ist für den Nutzer egal – solange überhaupt etwas passiert. In Sebnitz steht nach wie vor das Ziel, flächendeckend 100 Mbit zu erreichen, in der Stadt wie in den Ortsteilen, erklärt Hauptverwaltungsleiter Ronald Kretzschmar. Um das zu erreichen und die Telekom zu einer verbindlichen Zusage zu bewegen, hat die Stadt die Anforderungen nochgeschraubt. In ihrer Ausschreibung verlangt sie 100 Mbit per symmetrischem DSL, das heißt, die Bandbreite muss im Download und im Upload zur Verfügung stehen. Das ist nur per Glasfaserkabel direkt bis ans Grundstück machbar. Die Angebotsfrist für die Unternehmen endet diese Woche. Im August soll dann der Stadtrat über die Ergebnisse entscheiden.

Warten heißt es auch auf die öffentlichen WLAN-Hot-Spots. An insgesamt 18 touristisch relevanten Orten will die Stadt kostenfreie öffentliche Internetzugänge einrichten. Die Angebote für Technik und Elektrik liegen vor. An 15 der 18 Standorte, darunter der Sebnitzer Markt, die Kunstblumenmanufaktur und das Museum, liegt auch die erforderliche Bandbreite an. An drei Stellen ist das Netz aber zu lahm: am Nationalparkbahnhof, am Sportzentrum Solivital und am Lichtenhainer Wasserfall. Für diese drei Standorte hat die Stadt bereits vor Monaten konkrete Angebote für die Ausbaukosten bei der Telekom abgefragt. Die stehen aber nach wie vor aus. Aufgrund der vielen Anfragen sei die Bearbeitungszeit derzeit sehr lang. In Kürze sollten die Angebote aber vorliegen, erklärte Kretzschmar. Mit dem Einrichten der Hot-Spots könnte dann im Oktober begonnen werden. Wie lange es dauert, bis sie verfügbar sind, hängt vom Standort ab. Dort, wo erst Kabel gezogen werden müssen, wird’s länger dauern.

