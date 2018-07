Weichen für neues Zuhause der Mühlroser gestellt Wie von den Umsiedlern erhofft, beschloss der Gemeinderat Schleife jetzt den Bebauungsplan dafür. Nicht ohne Kritik.

Am Lieskauer Weg in Schleife soll ein neues Wohngebiet für diejenigen entstehen, die aus Mühlrose dorthin umsiedeln möchten. Zur Schaffung von Baurecht an dem Standort ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Dem stimmte der Gemeinderat Schleife in seiner Sondersitzung am Dienstag mehrheitlich zu. Bis kurz vor Beginn war nicht klar, ob der Gemeinderat überhaupt beschlussfähig sein würde. Wenig später konnte Jörg Funda, der als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete, aber Entwarnung geben. Auch sehr zur Freude einiger anwesender Mühlroser, die den Ausgang der Abstimmung mit Spannung erwarteten.

Mit der Inanspruchnahme des Teilfeldes Mühlrose vom Tagebau Nochten ist die Umsiedlung des Dorfes erforderlich. Auch nach der Änderung des Revierkonzepts. In einer von der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) im Herbst veranlassten Umfrage hatten sich 118 Mühlroser für die Umsiedlung nach Schleife entschieden. Weit mehr als 30 ließen sich seit Jahresbeginn für Grundstücke in Schleife vormerken. Der Entwurf des Bebauungsplans „Ansiedlungsstandort Mühlrose“ war im Vorfeld mit der Leag und dem Trebendorfer Bürgermeister Waldemar Locke (CDU) abgestimmt worden.

In den Vorplanungen für das neue Wohngebiet legten die Mühlroser großen Wert darauf, dass der vorhandene Grüngürtel erhalten bleibt. Nach Aussage von Bauamtsleiter Steffen Seidlich werde noch überprüft, ob das Grün als Sichtschutz ausreicht oder nachgepflanzt werden muss. Der benachbarte Friedhof wird für den Friedhof Mühlrose erweitert. Auch baut die Leag einen Parkplatz an. Sportplatz und Schwimmbad sind ebenfalls vorgesehen. Ob es aber dazu kommt, werden die Verhandlungen mit der Leag noch ergeben, so Steffen Seidlich. In den B-Plan integriert werden zwei Grundstücke, für die der Gemeinderat bereits im Frühjahr Baurecht für Mühlroser Umsiedler geschaffen hatte.

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens müssen ein Umweltbericht erarbeitet sowie Bürger und Träger öffentlicher Belange über das Vorhaben informiert werden. Das ganze Verfahren werde etwa ein Jahr dauern. Kostenträger ist die Leag. Das Unternehmen beginnt jedoch erst mit den Erschließungsarbeiten, wenn der Plan bestätigt ist. Die Mühlroser selbst könnten ab 2020 bauen. „Wir sind als Verwaltung angehalten, eine vernünftige Planung hinzukriegen“, so Steffen Seidlich. Um durch die Sommerpause keine Zeit zu verlieren, war die Sondersitzung anberaumt worden. „Damit die Mühlroser sehen, dass das Verfahren beginnt“, hieß es in der Begründung.

Trotz der Vorberatung im Ausschuss herrschte nicht durchweg Einigkeit. Ingo Schuster erklärte, dass die Gemeinde ein solches Planverfahren schon einmal durch habe, als es um das Abbaugebiet II des Tagebaus Nochten ging. Auf diese Flächen hat die Leag aber verzichtet. „Damit konnten wir alle Pläne wegwerfen“, kritisierte er. Ingo Schuster forderte, dass die Gemeinde mit dem Aufstellen eines Bebauungsplans für einen neuen Standort Mühlrose warten solle, bis es die gesetzlichen Grundlagen zur Umsiedlung gibt. „Womöglich entscheidet die Kohlekommission 2019, dass alles hinfällig ist. Dann hätten wir auch diese Pläne umsonst gemacht“, sagte er.

Zustimmung fand er mit seinen Bedenken nicht. „Wir haben den mehrheitlichen Willen, Mühlrose zu unterstützen. Ich sehe in den Eventualitäten kein Hindernis, die Voraussetzungen für die Umsiedlung zu schaffen. Das sollten wir nicht mehr infrage stellen“, erklärte Gemeinderat Wolfgang Goldstein, der auch Ortsvorsteher von Schleife ist. Er fand Unterstützung beim Bauamtsleiter. „Keiner von uns weiß, was noch kommt. Aber wir sehen die Notwendigkeit, zu handeln, damit die Mühlroser Sicherheit kriegen“, sagte Steffen Seidlich.

Nachfrage nach zweitem Baugebiet

In der Sondersitzung fasste der Gemeinderat Schleife gleich noch den Beschluss, einen zweiten Bebauungsplan aufzustellen. Für acht Grundstücke am Halbendorfer Weg. Dafür gibt es nach Aussage von Hauptamtsleiterin Marion Mudra bereits fünf Anfragen. Den Bauwilligen wurden zunächst Baulücken angeboten, jedoch hätten die Familien ausdrücklich Interesse am Halbendorfer Weg. „Die Leute haben reserviert, ohne zu wissen, was es kosten wird“, so Steffen Seidlich. Das weiß man in der Verwaltung selbst noch nicht. Die Gemeinde plant, Flächen zu kaufen, zu erschließen und als Grundstücke an Bauwillige zu verkaufen. Da die Gemeinde eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist und ein solches Vorhaben nicht zu ihren Aufgaben gehört, wie die Hauptamtsleiterin erklärte, wird jetzt auf mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats ein gewerblicher Betrieb „Kauf, Erschließung und Verkauf von Grundstücken“ gegründet. Dies sei keineswegs ungewöhnlich, so der stellvertretende Bürgermeister Jörg Funda. Andere Gemeinden würden auf diese Art Schwimm- oder Sporthallen betreiben.

In weiteren Beschlüssen stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dem Kauf von Flächen aus privater Hand zu. Dafür sollen insgesamt 125 000 Euro ausgegeben werden. Finanzieren will die Gemeinde Schleife den Grundstückserwerb aus den geplanten Mitteln, die sie selbst nicht für den Breitbandausbau aufbringen muss.

Gedacht ist an eine Bebauung im Bungalowstil, auch Stadtvillen wären möglich. Die Planerin schlug für den Bebauungsplan am Halbendorfer Weg zunächst vor, die 1,78 Hektar große Fläche als allgemeines Wohngebiet zu definieren. Nach Rücksprache mit dem Kreisentwicklungsamt habe man sich auf die Ausweisung eines Kleinsiedlungsgebiets geeinigt. Dies ermögliche auch Kleintierhaltung aus Liebhaberei und zur Freizeitbeschäftigung. Auf gut deutsch: dann dürfen auch Hunde bellen oder Hühner gackern. „Für unser dörfliches Empfinden ist das besser geeignet als ein reines Wohngebiet“, so Steffen Seidlich.

Jörg Funda bat die anwesenden Mühlroser, beste Grüße auszurichten. „Wir hoffen und wünschen, dass alles, was ihr wollt, in Erfüllung geht. Wir drücken die Daumen, dass die Verhandlungen in eurem Interesse zum Abschluss gebracht werden“, sagte er.

