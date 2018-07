Wegen Abwasserbau Straße dicht Statt der ausgewiesenen Umleitung in Schleife nutzen manche Lkw eine Abkürzung. Zum Ärger der Anwohner.

Auf der Spremberger Straße in Schleife wird derzeit die Abwasserleitung verlegt. © Joachim Rehle

Schleife. Für mehr als eine halbe Million Euro baut die Gemeinde Schleife in diesem Jahr an der Vakuumkanalisation. Nach der Erschließung am Lieskauer und Groß Dübener Weg rückte die Strabag als bauausführendes Unternehmen in der zweiten Juniwoche mit der Baustelle weiter. Jetzt wird die Abwasserleitung auf der Spremberger Straße verlegt. Die ist wegen der Arbeiten abschnittsweise voll gesperrt. Zunächst auf dem Abschnitt zwischen Kreisverkehr am Netto-Markt bis zum Dorfteich.

Die Umleitung erfolgt über den Kreisverkehr und die Friedensstraße. Leider halten sich nicht alle Fahrzeugführer daran. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Schleife zu vernehmen war, häufen sich Beschwerden der Anwohner. Und zwar daran, dass immer mehr Lkw-Fahrer den Lieskauer Weg als Schleichweg nutzen. Dabei sei dort für die Durchfahrt die Tonnage begrenzt. Man sei mit der Polizei übereingekommen, dort intensiver zu kontrollieren, kündigte der stellvertretende Bürgermeister Jörg Funda an. Hinweise etwa zum Umleitungsverkehr nimmt auch der für Schleife zuständige Bürgerpolizist Thomas Hanzig entgegen. Wie Jörg Funda vermutet, wissen offenbar viele Einwohner nicht, dass sie sich mit Anliegen direkt an den Bürgerpolizisten wenden können.

Voll gesperrt bleibt die Spremberger Straße in Schleife auch weiterhin, wenn die Baustelle nach Beendigung des ersten Abschnitts weiterrückt und im Bereich zwischen Dorfteich und Hoyerswerdaer Straße die Leitung verlegt wird. Die Umleitung dafür müsse mit dem Straßenbauamt noch koordiniert werden, vor allem wegen des Fernverkehrs, hieß es aus der Verwaltung. Solche behördlichen Absprachen gab es auch vor Beginn des jetzigen Bauabschnitts. Diese und die aufgestellten Hinweisschilder reichen offenbar nicht, wie aus der Kritik der Anwohner deutlich wird.

