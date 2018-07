Wasserspringer mit starkem Saisonfinish

Riesa. Nach zweieinhalb Jahren Aufbauarbeit haben es die Wasserspringer des SC Riesa geschafft, wieder Medaillen in die Elbestadt zu holen. Das sehr junge Team um Heiko Meyer und Dirk Sell startete im Mai zur Talentiade in Leipzig sowie im Juni zu den Dresdner Kinder- und Jugendspielen. Vier Podestplätze und zahlreiche Bestleistungen hatten die Kids am Ende der ersten Wettkampfsaison vorzuzeigen.

Einen sensationellen Sieg erreichte Jasmin-Melissa Warkus (Jahrgang. 2010) in Leipzig, wo alle großen Vereine Deutschlands am Start waren. Nicht nur das Riesaer Trainerteam war überrascht anlässlich dieser Leistung. Auch Dresden, Leipzig, Halle, Berlin und Rostock schauen nach kleiner Abstinenz wieder Richtung Sportstadt.

Ergänzt haben die Erfolge zur Talentiade Vincent Kummer (Jg. 2010) mit Platz 3 und Johanna Dittes (Jg. 2011) mit Platz 4. In der Landeshauptstadt waren Alina Tausch (Jg. 2010) mit ihrer Goldmedaille und Leni Rietschel (Jg. 2010) mit Bronze noch einmal Spitze. Alle anderen Sportler haben sich zu beiden Wettkämpfen mit guten Leistungen im Mittelfeld platziert.

Erstmalig war Riesa auch an den Deutschen Meisterschaften der Masters beteiligt. Dirk Sell (Foto), der ehrenamtlich den Nachwuchs trainiert, dreht auch gern selber Salti ins Wasser. Der 47-Jährige startete in Gera vom 5-Meter-Turm zu seinem ersten eigenen Wettkampf. Seine Sprungserie wurde mit einem sehr guten dritten Platz belohnt.

Heiko Meyer ist sehr stolz auf die Leistungen. „Ich gratuliere unseren tollen Sportlern und danke unseren ehrenamtlichen Übungsleitern und Helfern, unseren Eltern und Förderern, die es uns ermöglichen, den schönen aber Disziplin fordernden Individualsport in Riesa wieder zum Erfolg zu führen.

