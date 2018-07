Was tut Deutschland gegen Fluchtursachen?

In der Asyl-Debatte ging es bislang vor allem um den Schutz der deutschen und europäischen Grenzen. Doch viel wichtiger sei es, die Ursachen der Migration in den Blick zu nehmen, sagen Experten. Gemeint sind Kriege, Armut und politische Krisen im globalen Süden, die immer mehr Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Auch darauf will Horst Seehofers Masterplan eine Antwort geben. In dem Papier des CSU-Chefs findet sich eine Reihe von entwicklungspolitischen Instrumenten.

Wer steckt hinter dem entwicklungspolitischen Konzept?

Gerd Müller (CSU), Chef des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), setzt sich seit 2013 vehement für einen Ausbau der staatlichen Entwicklungsförderung ein. Mit Erfolg: Im Haushaltsjahr 2017 verfügte er über einen Etat von 8,5 Milliarden Euro. In diesem Jahr darf Müller sogar 9,4 Milliarden ausgeben – ein Rekordwert. Seehofers Masterplan trägt in Teilen deutlich Müllers Handschrift.

Wie will der Masterplan Migration Fluchtursachen bekämpfen?

Der Masterplan Migration soll die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern verbessern, um Menschen einen Anreiz zum Bleiben zu bieten. Entwicklungspolitik also. Als Instrumente führt das Papier den Aufbau von Infrastruktur und „Investitionen in Bildung und Beschäftigung“ in den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens auf. Dort sollen dauerhaft Arbeitsplätze geschaffen werden, um den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben.

Viele der entwicklungspolitischen Ideen aus dem Seehofer-Papier sind allerdings nicht neu. Fachleute reden seit Jahren über diese Punkte. Einiges davon steht auch im „Marshallplan mit Afrika“, den Müller immer wieder propagiert. Auch gibt es im BMZ ein Programm „Perspektive Heimat“, das rückkehrwillige Migranten unterstützen soll. Das gleiche will jetzt auch Seehofer. In seinem Papier ist die Rede von einem „Aktionsplan zur freiwilligen Rückkehr“.

Was soll durch den „Marshallplan

mit Afrika“ erreicht werden?

Ursprünglich als Plan „für“ Afrika entworfen, verfolgt Müller den Marshallplan „mit“ Afrika seit seinem Amtsantritt als Entwicklungsminister. Es ist ein groß angelegtes Konzept zur Bekämpfung der Armut in Afrika – nun soll es zusätzlich dazu dienen, die Migration aus dem Süden in den Griff zu bekommen. Im Mittelpunkt steht dabei die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten. Wichtig ist auch die Stärkung von Schul- und Berufsbildung in Afrika. Auch Friedenspolitik sowie die Fragen nach Menschenrechten und Demokratie kommen in dem Konzept vor. Alles steht unter dem Motto „Fordern und Fördern“: Afrikanische Regierungen sollen finanzielle Hilfe erhalten und sich im Gegenzug zur Einhaltung bestimmter Standards, etwa im Umweltschutz, verpflichten. Laut BMZ wurde das Konzept in Abstimmung mit Akteuren aus der Wirtschaft, den Kirchen und der Politik erarbeitet. Benannt ist der Marschallplan nach einem gleichnamigen Hilfspaket, mit dem die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg dem zerstörten Deutschland und Westeuropa wieder auf die Beine halfen.

Was taugen die Pläne aus dem Entwicklungshilfe-Ministerium?

Das BMZ ist bemüht, die afrikanischen Länder als Partner zu behandeln – die Zeiten des kolonialen Blicks von oben herab sollen vorbei sein. So ist im Marshallplan die Rede von „fairen Handelsbeziehungen“ zwischen Europa und den Staaten Afrikas. Der gute Wille ist erkennbar. Für Handelsfragen ist allerdings das Bundeswirtschaftsministerium zuständig. Das Ziel im BMZ: weg von der Vergabe von staatlichen Almosen hin zu privatwirtschaftlicher Kooperation auf Augenhöhe. Insgesamt ist Müllers Plan ambitioniert, Fachpolitiker aus verschiedenen Parteien loben ihn – auch weil er die Probleme Afrikas gebündelt anspricht: vom Thema Hunger bis zu Handelsfragen. Ob der Plan jedoch realistisch ist, ist eine andere Frage.

Lässt sich die Migration so tatsächlich eindämmen?

Viele kritisieren, dass der Marschallplan jetzt in Teilen in Seehofers Masterplan aufgegangen ist. Denn damit werde die Entwicklungszusammenarbeit nicht nur „instrumentalisiert“, also dem Ziel der Eindämmung von Migrationsbewegungen untergeordnet. Die Rolle, die Entwicklungspolitik in der Migrationsdebatte spielen kann, werde von Seehofer und Müller völlig überschätzt, sagen Kritiker. Denn ob sich Müllers Plan wirklich als Mittel gegen die Flucht übers Mittelmeer eignet, darf bezweifelt werden. So ist nicht davon auszugehen, dass Vorhaben wie der Marschallplan schnelle Erfolge erzielen werden. Normalerweise sind Entwicklungsprojekte auf Zeiträume zwischen 20 und 50 Jahren angelegt. Zwar strebt Müller zügige Durchbrüche an. Doch dürfte es alleine Jahrzehnte dauern, den flächendeckenden Zugang zu Bildung in afrikanischen Ländern sicherzustellen. Und selbst wenn das rasch gelänge: Dann gäbe es noch mehr junge Afrikaner, die trotz Abschluss keinen Job in ihrer Heimat finden.

Auch Müllers Wunsch nach mehr deutschen Investitionen in Afrika dürfte sich als schwer erfüllbar herausstellen. Wirtschaftsvertreter sind generell zurückhaltend, wenn es darum geht, in die ärmsten Länder Afrikas zu investieren – doch genau dort wird das Geld am dringendsten gebraucht. So wird es kaum einen Unternehmer geben, der in Krisenstaaten wie den Sudan investiert, wo täglich Menschen fliehen müssen. Im „Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft“ sind gerade einmal 600 Unternehmen organisiert – nicht viel bei mehr als 50 afrikanischen Ländern. Dort, wo das Geld gebraucht wird, in den labilen Demokratien und den bettelarmen Regionen, kommt es nicht an.

Doch selbst wenn Müllers Marshallplan tatsächlich einen deutlichen Aufschwung in den Partnerländern des BMZ, wie Ghana oder Tunesien, auslösen würde: Die Migration würde das wohl nicht eindämmen. Auch wenn die wirtschaftliche Situation sicher nur einer von vielen Gründen für Migranten ist, ihr Land zu verlassen. Mit größerem Wohlstand in der Heimat würden sich möglicherweise mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen – weil sich mehr die Reise leisten können.

Was sagen die Afrikaner

zu der Idee eines Marshallplanes?

In Afrika ist der Marshallplan umstritten. Der Name sei unglücklich gewählt, sagen viele. Außerdem sei das Konzept ohne die Beteiligung afrikanischer Akteure erstellt worden und richte sich zu sehr nach deutschen Interessen. Dass nun auch noch die Entwicklungshilfe im Kampf gegen die Migration dienen soll, dürften in Afrika die wenigsten verstehen. Denn auf dem Kontinent gilt die Wanderung über Gebietsgrenzen hinweg seit Jahrhunderten als normal, als Quelle des Wohlstands. So baut die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft gerade ihre Staatsgrenzen ab, um Migration zu erleichtern – also das Gegenteil dessen, was die Europäer wollen.

Vielleicht lässt sich so erklären, was Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo im Dezember 2017 sagte: „Wir können nicht länger eine Politik für unsere Länder und Regionen verfolgen, auf der Basis irgendeiner Unterstützung, die uns die westliche Welt, Frankreich oder die Europäische Union geben kann. Das hat nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren.“

