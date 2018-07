Warum das Stadion nicht perfekt ist Freude und Frust liegen bei der teuer sanierten Sportstätte in Weinhübel nah beieinander. Jetzt soll sich was ändern.

Mängel trotz teurer Sanierung: Im Stadion der Freundschaft grenzt die Tartanbahn genau an die Hochsprunganlage – ein enormes Sicherheitsrisiko.

Mayra spurtet los, was die kleinen Beine hergeben. Rum um die Kegel und über die Matte, Schlusssprint und Ziel. Sie ist begeistert vom Kindertraining der Leichtathleten, erzählen ihre Eltern, die zuschauen. Sie sitzen auf der neuen Betontribüne im neuen Stadion der Freundschaft. Fast neu. Im September jährt sich die Übergabe der sanierten Sportanlage in Weinhübel zum ersten Mal.

Doch ganz zufrieden können die Sportler noch nicht sein, obwohl 3,4 Millionen Euro in die Sanierung geflossen sind. Andreas Heinrich, der die jüngsten Leichtathleten trainiert, ist zugleich derjenige, der mit dem Rathaus dazu in regelmäßigem Kontakt steht. Alle Mängel, die die Sportler sehen, hat er mitgeteilt. Vier große Dinge sind es, die die Begeisterung dämpfen. Bei der kombinierten Hammer- und Diskusanlage sagt er sogar: „Wir fühlen uns verschaukelt.“ Linierung und Abstände sind hier falsch, die Wettkampfnormen können so nicht eingehalten werden. „Das ist lange bekannt und sollte schon lange verbessert worden sein.“ Gegenüber auf der anderen Seite ist die neue Stabhochsprunganlage. WM- und sogar olympiatauglich, wie Andreas Heinrich sagt. Und trotzdem haben die Sportler mit dieser Anlage ein riesiges Problem. Sie sei schlichtweg zu groß. So groß, dass sie direkt an die Bahn 1 der Laufbahnen grenzt und das mitten in der Kurve. Aus Sicht der Sportler viel zu riskant, die Gefahr, dass ein Läufer mit der Kante der Sprunganlage kollidiert. Geändert werden soll nun der Einstichkasten.

Das nächste Problem gibt es bei einer der Kugelstoßanlagen. Wegen der notwendigen Neigung rollen die Kugeln rüber bis in die Weitsprunganlage, „hier muss eine Begrenzung her“, sagt Andreas Heinrich. So wie auf der anderen Seite noch ein Zaun errichtet wurde, sonst wären die Kugeln hier auf den dahinter verlaufenden Neißeradweg gerollt. „Wir nutzen diese Anlage aber nur für Trainingszwecke“, stellt Heinrich klar, es gebe noch zwei weitere Anlagen im Stadion – allerdings landen die Kugeln hier auf dem Rasen. Über die Löcher „freuen“ sich dann die Fußballer und über deren gerissene Bänder der Orthopäde.

Solche Fehler hätten nicht sein müssen, denn man habe als künftiger Nutzer rechtzeitig Hinweise gegeben, was zu beachten sei, ärgert sich Andreas Heinrich. Sogar im Sportausschuss waren sie eingeladen, haben dort alle Anliegen vorgetragen. Aber dass es so lange dauert, bis die Stadt reagiert, wurmt ihn. „Die Mängel sind lange bekannt, es gab zudem schon zwei Vor-Ort-Termine.“

Zwei Wochen nach der ersten SZ-Anfrage antwortet das Rathaus nun, dass die Mängelbeseitigung in den Sommerferien erfolgen soll – so die Abgrenzung der Kugelstoß-Trainingsanlage und die Korrektur der Diskus-Markierung. Was mit anderen Mängeln geschehen soll, werde noch geprüft, sagt Stadtsprecher Wulf Stibenz. Zudem habe das Stadion ja auch wie gewünscht Flutlicht bekommen. Andere Wünsche werden offen bleiben: eine überdachte Zuschauertribüne zum Beispiel. Das sei nicht in Planung, sagt Stibenz. Andreas Heinrich aber findet: „Bei 30 Grad ist das nicht zumutbar. “

Klar, ein für mehrere Millionen Euro saniertes Stadion sollte auch ein Segen sein für alle, die es nutzen dürfen. „Die Tartanbahn ist das Beste, die ist wirklich top“, schwärmt Andreas Heinrich – wenn man vom Hindernis auf Bahn 1 mal absieht. Auch aus dem Rathaus heißt es, die Nutzer freuen sich, „in einem solchen Stadion Sport treiben zu können“. Nutzer sind unter anderem die Fußballerinnen vom FC Silesia Görlitz, die Leichtathleten vom Europamarathonverein, zu denen auch Andreas Heinrich und der Nachwuchs gehören, außerdem die Fußballer vom NFV Gelb-Weiß Görlitz und Empor Blau-Weiß Deutsch-Ossig sowie die Sportler vom SV Koweg und natürlich Schüler des Joliot-Curie-Gymnasiums, der Melanchthon-Oberschule und der Regenbogen Grundschule. Wulf Stibenz spricht von 50 Wettkämpfen und Punktspielen, die im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung über die Bühne gegangen sind oder demnächst anstehen wie der Landesfeuerwehrtag mit mehreren Hundert Teilnehmern, der ab 27. Juli in Görlitz stattfindet und für dessen Wettkämpfe das Stadion genutzt wird.

