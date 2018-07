Wald wird aufgeräumt Ein Harvester ist im Waldstück zwischen Waldheim und Heiligenborn im Einsatz.

Schweres Gerät beräumt den Wald. Ein Harvester beräumt ein Waldstück zwischen Waldheim und Heiligenborn. © Frank Korn

Waldheim. Mit schwerer Technik werden derzeit die Bruchschäden im Waldstück zwischen Waldheim und Heiligenborn beseitigt. Das Orkantief Friederike hatte im Januar viele Bäume entwurzelt beziehungsweise abgeknickt. Mit dem Harvester werden die Stämme nun entastet und in transportfähige Stücke geschnitten. Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig ist froh, dass es in diesem Bereich nun endlich losgegangen ist. „Die Firma hatte den Beginn der Arbeiten für die 27. Kalenderwoche zugesagt und hat auch Wort gehalten“, so Wittig.

