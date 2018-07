Vorverkauf zum Höhenrausch Mitten in der Dresdner Altstadt wird ein 81 Meter hoher Aussichtsturm aufgebaut. Zwei Monate bleibt er stehen.

Der City Skyliner stand schon in Hannover, Wien und Brüssel. © PR

Von Wolkenkratzer-Feeling spricht Thomas Schneider. Der Soester bringt den höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt nach Dresden.

Vom ersten Tag des Stadtfestes an, das ist der 17. August, bis Mitte Oktober können Dresdner und Touristen aus 72 Metern Höhe die Stadt von oben betrachten. An diesem Freitag um 12 Uhr startet der Vorkauf für die Fahrten in der verglasten, klimatisierten und barrierefreien Panoramakabine.

„Zurzeit ist der City Skyliner noch in Luxemburg“, sagt Schneider. Zwei Tage würden reichen, um den Turm abzubauen. Weitere zwei Tage bräuchten seine Mitarbeiter, ihn in Dresden wiederaufzustellen. Zunächst soll der insgesamt 81 Meter hohe Tower am Terrassenufer, Höhe Carolabrücke, bis zu 60 Besucher pro Fahrt in die Luft bringen. Sieben Minuten haben sie jeweils Zeit, die Sicht zu genießen. Mitte September zieht der Aussichtsturm dann an den Postplatz neben die Käseglocke. Dort bleibt er für einen weiteren Monat stehen. Die erste Fahrt startet immer um 10.20 Uhr, die letzte 21.40 Uhr. Zum Stadtfest kann man am Freitag und Sonnabend sogar bis 2 Uhr nachts in die Höhe steigen.

„Ich habe mir beide Standorte am Donnerstagmorgen angeschaut und bin angetan“, so Schneider, der mit seinem Skyliner bereits in Brüssel, Wien, Stockholm, Stuttgart, Hannover und Düsseldorf zu Gast war. Für Dresden habe er seit Mittwoch alle Genehmigungen zusammen. So war eine Sondererlaubnis für den Schwerlasttransport nötig. Auch die Flugsicherung wollte informiert werden. Vor der allerersten Fahrt wird schließlich noch der TÜV das Gerät begutachten. Bei gutem Wetter, so schätzen die Stadtfest-Macher, könnten die Besucher bis zu 29 Kilometer weit in die Ferne blicken.

Der Vorverkauf gilt für alle Fahrten, die nach dem Stadtfest stattfinden. Der Vorteil: Man kann sich schon einen Tag und eine Uhrzeit aussuchen und muss später nicht Schlange stehen. Um bei Dresdens größter Party allen die Chance zu ermöglichen mitzufahren, werden Tickets am Festwochenende nur vor Ort verkauft. Etwa eine halbe Million Besucher werden wieder zum Stadtfest erwartet.

Und das kostet die Aussicht: Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder zwischen vier und zwölf Jahren fünf Euro. Die Kleinsten dürfen kostenfrei mitfahren. Die ermäßigte Fahrt kostet sieben Euro. Im Vorverkauf kommt pro Ticket ein Euro dazu.

Im Voraus können Karten ab Freitag, 12 Uhr, in allen SZ-Treffpunkten, bei der Dresden Information sowie im Internet auf www.sz-ticketservice.de gekauft werden.

Karte mit allen SZ-Treffpunkten

zur Startseite