Vorteile für alle Seiten

SZ-Redakteur Frank-Uwe Michel. © André Schulze

Auch wenn der Patientenansturm an den ersten beiden Tagen noch überschaubar war – das von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen auf den Weg gebrachte neue Bereitschaftssystem wird sich durchsetzen. Vor allem die Praxis an immer dem gleichen Ort anzubieten, ist durchaus sinnvoll. Denn nichts kann im Fall der Fälle schmerzhafter sein, als – wie bisher – im Notfall nach der diensthabenden Praxis suchen zu müssen, die möglicherweise auch noch „jwd“ zu finden war. Ein zentraler Ort mit wechselnden Ärzten, aber dem entscheidenden Vorteil, wenn nötig schnell auf die Infrastruktur des Krankenhauses zurückgreifen zu können, ist genau der richtige Weg. Das hat Vorteile für alle Seiten. Die Bereitschaftsärzte brauchen nicht mit ihrem Equipment anzurücken, denn das ist in der Praxis komplett vorhanden. Die Patienten können auf eine fachlich korrekte Behandlung vertrauen, mit der Option, gleich ein paar Meter weiter stationär eingewiesen werden zu können. Das Klinikum wiederum könnte – so der Plan – in der Notfallaufnahme von weniger nötigen Fällen entlastet werden. Die Ärzte dort hätten dann mehr Zeit für die wirklich dramatischen Fälle.

