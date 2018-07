Vorschloss-Sanierung dauert länger Noch bis Herbst nächsten Jahres wird es dauern, den rechten Flügel des Vorschlosses Lauenstein wieder herzurichten.

Die Sanierung vom Vorschloss Lauenstein dauert noch mindestens bis Herbst 2019. © Egbert Kamprath

Lauenstein. Die Stadt Altenberg hat beim Bund um mehr Zeit für die Sanierung vom Vorschloss Lauenstein gebeten. Aus Sicht des Bauamtes brauchen die Handwerker noch bis Herbst nächsten Jahres, um den rechten Flügel vom ehemaligen Wirtschaftshof des früheren herrschaftlichen Sitzes derer von Bünau so wie geplant herzurichten. „Wir haben eine Verlängerung bis 31. Oktober 2019 beantragt“, informierte Bauamtsleiter Andreas Gabler jüngst den Stadtrat.

Eigentlich sollte das Projekt schon dieses Jahr abgeschlossen werden. Das war eine der Bedingungen, an die der Bund seine Zusage über reichlich drei Millionen Euro an Fördermitteln geknüpft hat. Die Stadt selbst muss zehn Prozent beisteuern. Doch diese Frist ist nicht zu schaffen, da die Vorbereitungen mit den umfangreichen Voruntersuchungen und Gutachten sehr viel Zeit in Anspruch nahmen. Zugleich wurde eine Nachförderung beantragt. „Es fehlen rund 900 000 Euro“, so Gabler. Als Grund nannte er die Baukonjunktur und die damit angezogenen Baupreise. (SZ/ks)

