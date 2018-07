Vorfreude auf die Fiesta Der Spanische Hof feiert am Sonnabend seine Sommerfete und erhofft sich dabei von den Gästen ein bisschen Hilfe.

Hoteldirektorin Britta Hillebold (l.) und Marketing-Mitarbeiterin Susan Hoffmann vorm Spanischen Hof in Gröditz: Am Wochenende steigt hier die zweite Fiesta nach der Wiederbelebung im vorigen Jahr. © Eric Weser

Gröditz. Die Sonne strahlt, der Himmel ist wolkenfrei. Wetter, das sich Hoteldirektorin Britta Hillebold und ihr Team von Spanischen Hof in Gröditz auch für Sonnabend wünschen. Dann wollen sie mit vielen Gästen die zweite Fiesta der neuen Ära im Spanischen Hof feiern. Die erste Fiesta nach gut zehn Jahren Pause war im vorigen Jahr eingeschlagen: Statt der erwarteten 1 000 Besucher seien an den zwei Tagen doppelt so viele Gäste gekommen, sagt Marketing-Mitarbeiterin Susan Hoffmann. Auf einen ähnlich großen Zuspruch richten sich die Macher auch dieses Jahr ein. Zumal auch mehrere Showacts aus dem vorigen Jahr wieder im Programm vertreten sind. Die US-Partyband oder die Latinogruppe Caribe zum Beispiel.

Neu ist dagegen eine Flamenco-Show. Und neu ist auch, dass die Fiesta diesmal nur einen Tag geht. „Voriges Jahr hatten wir am zweiten Tag nicht mehr den Besucherandrang, es verlief sich dann“, sagt Susan Hoffmann. Der Frühschoppen am zweiten Tag sei zum Beispiel kaum angenommen worden. Solche Erfahrungen seien aber wichtig, sagt Hotelchefin Britta Hillebold. „Bei den früheren Fiestas war ja keiner von uns dabei.“

Neue Chefin wohnt selbst im Hofe

Auch Britta Hillebold kennt die Fiesta bisher nur aus Erzählungen von Kollegen und Gästen. Denn die 48-Jährige ist erst seit reichlich zwei Monaten im Spanischen Hof dabei. Aus einer Beratungsfirma fürs Hotel- und Gastronomiegewerbe ist die gelernte Hotel- und Restaurantfachfrau zum Geschäft an der Basis zurückgekehrt. „Wenn ich Verantwortung übernehme, muss es für was Tolles sein“, sagt sie über ihren Wechsel nach Gröditz. Der Spanische Hof sei ein Projekt, für das sich dieser Schritt lohnt, findet Britta Hillebold.

Samba und Sangria zurück 1 von 6 weiter 14.30 Uhr Start mit Glockengeläut und Sambashow Teil I 15 Uhr Start Kinderprogramm (mit Ponyreiten, Hüpfburg, Schminken), Puppenbühne mit Ines Flohkiste 15.50 Uhr Sambashow Teil II 16.30 Uhr Flamencoshow 18.45 Uhr Latinoband Caribe 21 Uhr US-Partyband Eintritt frei

„Für ein normales Business-Hotel, das man überall findet, hätte ich mich nicht entschieden, diesen Weg auf mich zu nehmen“, so die blonde Frau, die nach wie vor im hessischen Kassel zu Hause ist. Dorthin pendelt sie regelmäßig mit dem ICE. In Gröditz bewohnt sie eins der 46 Zimmer im Spanischen Hof. Wird die Mutter zweier Töchter (17 und 23 Jahre) demnächst Gröditzerin? „Kann möglich sein“, sagt sie lachend. Auf die Schnelle eine ganze Familie umzusiedeln, sei aber nicht so einfach.

Ums Umsiedeln – oder besser darum, wie man es verhindern kann – soll es übrigens auch am Rande der Fiesta am Sonnabend gehen. An einem Infostand können Besucher eine Umfrage ausfüllen. Auf diesem Weg wollen die Besitzer des Spanischen Hofs herausfinden, was die Menschen aus der Gegend um Gröditz und Elsterwerda fehlt und was getan werden kann, damit Menschen in der Region bleiben. „Viele wandern in Großstädte oder Richtung Westen ab“, sagt Susan Hoffmann. Das mache die Personalsuche für viele Unternehmen sehr schwer, auch im einzigen Gröditzer Viersternehotel.

Schwer habe es der Spanische Hof unterdessen auch an anderer Stelle, erzählen Britta Hillebold und Susan Hoffmann. Auch zwei Jahre, nachdem die hiesige Unternehmerfamilie Voß den Betrieb vom Vorbesitzer übernommen und viele Veränderungen vorgenommen hat, kämpfe das Haus noch teilweise „gegen eine Geschichte, die nicht immer glorreich war“, wie Britta Hillebold es ausdrückt.

Zahl der Hochzeiten verdreifacht

Der Zulauf steige aber spürbar. „Es spricht sich herum, dass bei uns etwas passiert.“ Das mache sich zum Beispiel bei den Hochzeitsfeiern bemerkbar. Deren Zahl habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, sagt Marketing-Mitarbeiterin Susan Hoffmann. Die Feiernden kämen vorrangig aus der Gegend. Aber auch Weggezogene mit Bindung an die alte Heimat würden das Hotel für ihre Hochzeitsfeten nutzen. „Wir hatten vor Kurzem Leute, die jetzt in Rosenheim wohnen. Das war ein bisschen schwierig, weil die Planung nur telefonisch ging“, sagt Britta Hillebold. Für Brautpaare und bei anderen Anlässen werden im Spanischen Hof die Glocken überm Eingang geläutet. Auch bei der Fiesta am Sonnabend will es sich Hotelchefin Britta Hillebold nicht nehmen lassen, zum Auftakt selbst die Glocken per Seilzug zum Klingen zu bringen.

zur Startseite